Отменённый в Бийске фестиваль "Ветер Сибири" перенесли в Новосибирск

Он пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище

10 марта 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рок-фестиваль "Ветер Сибири", который должен был состояться ещё летом 2022 года в Бийске, перенесли в Новосибирск. Об этом сообщается на странице мероприятия во "ВКонтакте".

Отмечается, что фестиваль пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище.

"В течение трёх дней на двух сценах фестиваля выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей групп до грандов и легенд отечественной рок-сцены", – говорится в сообщении.

Хедлайнерами объявлены "Три дня дождя", Владимир Кузьмин, "Сплин" и Мукка. Полный список участников – на афише:

Фото: vk.com/veter_sibiri_2022

Напомним, летом 2022-го скандальный фестиваль "Ветер Сибири" перенесли на год вперёд. Организаторы объявили об этом меньше чем за месяц до проведения этого музыкального события. Причиной переноса было письмо правительства Алтайского края с просьбой передвинуть сроки из-за нестабильной эпидобстановки.