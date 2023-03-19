Бийчанка рассказала, как ей удалось вернуть деньги за отмененный "Ветер Сибири"

Единственный способ, по словам девушки, это чарджбэк

19 марта 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Бийска Ольга рассказала о том, как она возвращала деньги за билет на отменённый рок-фестиваль "Ветер Сибири". Её слова передаёт "Бийский рабочий".

По словам горожанки, на больших фестивалях она не бывала никогда. От уведенного предложения не смогла отказаться, купила билет и место под палатку, затратив на всё 4700 рублей.

За месяц до фестиваля бийчанка решила доехать до места проведения и удивилась тому, что ничего не происходит.

"Я съездила с другом, посмотрела, что происходит в аэропорту: там было запустение. На ул. Красноармейской должен был быть офис, но там его не было. Стало обидно. Я попыталась вернуть деньги: написала организаторам на почту, но они отмолчались, а потом пришло письмо с отпиской, как и всем", – сказала девушка.

После сообщений об отмене фестиваля горожанка нашла группу, где рассказали о единственном возможном варианте возврата билетов. Вернуть средства можно только при помощи чарджбэка – возврат через банк. Свои деньги бийчанка получила через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что отменённый "Ветер Сибири" собираются провести в Новосибирске.