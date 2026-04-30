Более 120 тысяч россиян с начала года заключили контракты

Еще десять тысяч стали добровольцами, рассказал Медведев

30 апреля 2026, 20:44, ИА Амител

127 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны РФ с начала года. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.

«В этом году уже на сегодняшнюю дату <…> 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще десять тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях», — рассказал он.

Зампред Совбеза добавил, что в 2025-м в результате всех военных контрактов в ряды российской армии вступили 450 тысяч граждан РФ.

