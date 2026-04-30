Медведев заявил, что в мире возможен ядерный апокалипсис

30 апреля 2026, 17:33, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис — это вполне реальный и возможный сценарий развития событий. Его слова передает РИА Новости.

«Меня часто упрекают в том, что я использую какую‑то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», — сказал политик.

Он добавил, что тот, кто не отдает себе в этом отчета, — "фантазер или дурачок", при этом особо подчеркнул, что ему "очень не хотелось бы" апокалиптического развития событий. Медведев ранее отмечал, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения.

По его словам, в какой‑то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что могут управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. Политик считает это грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству "пребывания на Земле".