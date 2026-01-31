Минобороны расширило список болезней, с которыми нельзя будет служить по контракту

Теперь в обновленном перечне 35 заболеваний

31 января 2026, 12:20, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Андрей Белоусов, возглавляющий Министерство обороны РФ, утвердил обновленный перечень заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу. Внесенные изменения увеличивают первоначальный список с 26 до 35 пунктов.

В обновленный перечень включены девять новых наименований болезней. В частности, добавлены: диабет всех типов (ранее только первый тип), сердечно-сосудистые заболевания с функциональными нарушениями, отдельные виды переломов, ограничивающие двигательную активность, и другие патологии.

Важно подчеркнуть, что данные изменения касаются исключительно граждан Российской Федерации, имеющих категорию "ограниченно годен" к несению военной службы. Расширенный список болезней не распространяется на лиц, признанных полностью не годными или полностью годными к исполнению военной обязанности.