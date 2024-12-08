Алтайские автомобилисты задолжали налогов более чем на 1 млрд рублей

Всего в этом году владельцы авто должны были заплатить в казну 2,3 млрд рублей

08 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Около трети алтайских автовладельцев не оплатили транспортный налог в установленный срок – общая сумма задолженности составляет 800 млн рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на Налоговую службу Алтайского края.

Всего в регионе зарегистрировано 718 тысяч транспортных средств, из которых большинство – легковые автомобили. Заплатить за них налог должны были порядка 500 тысяч владельцев на общую сумму 2,3 млрд рублей. Однако фактически в казну поступило лишь 1,5 млрд рублей.

С учетом задолженностей прошлых лет недобор составил более 1 млрд рублей. Ведомство займется взысканием этих средств.