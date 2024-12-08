Алтайские автомобилисты задолжали налогов более чем на 1 млрд рублей
Всего в этом году владельцы авто должны были заплатить в казну 2,3 млрд рублей
08 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Около трети алтайских автовладельцев не оплатили транспортный налог в установленный срок – общая сумма задолженности составляет 800 млн рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на Налоговую службу Алтайского края.
Всего в регионе зарегистрировано 718 тысяч транспортных средств, из которых большинство – легковые автомобили. Заплатить за них налог должны были порядка 500 тысяч владельцев на общую сумму 2,3 млрд рублей. Однако фактически в казну поступило лишь 1,5 млрд рублей.
С учетом задолженностей прошлых лет недобор составил более 1 млрд рублей. Ведомство займется взысканием этих средств.
11:48:49 08-12-2024
Госслужбам работать нужно. 11
14:06:31 08-12-2024
Гость (11:48:49 08-12-2024) Госслужбам работать нужно. 11...
Не хотят они работать, т.к. не привыкли и не приучены. Как они определили, что алтайские автомобилисты задолжали более 1 млрд. рублей? У них ведь, видите ли, теперь единый налоговый платёж. Как они теперь отделяют иные платежи, например имущественный, от транспортного? И вообще, транспортного налога не должно быть, он давно включен в стоимость топлива. И точка. Мошенничать самому государству негоже. С имущественным налогом тоже не порядок. Ставочку нужно понижать с 0.3 хотя бы до 0.1, но справедливо будет в соответствие с рейтингом нашего региона по доходам. Т.е. до 0.05. Прекращать нужно и с шельмованием с кадастровой стоимостью, которая сегодня завышена в 2-2.5 раза, а также с формулами расчёта, где опять вернули инвентаризационную стоимость, с которой также шельмовали. Приведите всё в порядок, по справедливости, и получится, что алтайские налогоплательщики переплатили 1 млрд. рублей. А вот федеральный центр не доплатил нашему региону не один миллиард с наших же налогов, перечисленных ему.
18:53:19 08-12-2024
Гость (14:06:31 08-12-2024) Не хотят они работать, т.к. не привыкли и не приучены. К... с кадастровой стоимостью все нормально, учитывая сколько лазеек и мухлеванием с "недостроем"....так что в ту сторону нечего кидаться
21:01:09 08-12-2024
Гость (18:53:19 08-12-2024) с кадастровой стоимостью все нормально, учитывая сколько лаз...
Где же нормально с кадастровой стоимостью? Может вы ещё не знаете, что год назад прошла переоценка? Трёшка двадцатилетняя в человейнике в Барнауле, никакая не элитная, а обычная 9.9 млн. рублей кадастровая стоимость! Её никто не купит по такой цене. Где нормально то? 100 тысяч баксов! В Европе можно купить аналогичную по площади, но более качественную дешевле. И при чём здесь недострои вообще.
11:53:25 08-12-2024
Синьор Помидор 🍅 не доволен ?
11:55:36 08-12-2024
Жоповозки денег не приносят.
В пробке все равно все не движутся - тут их брать тепленькими под белы рученьки да на эвакуатор и штрафстоночку.
12:01:55 08-12-2024
Куда идет этот налог? Для прокорма местечковых чиновников?
12:08:18 08-12-2024
Так вроде не сильно давно его(налог) включили в стоимость бензина,экспериментально,и обещали если все пойдет нормально то налог отменят,вот только цену на бензин под этом лозунгом подняли,а вот налог так и не отменили почему то
12:28:51 08-12-2024
В далекие годы становления СССР была продразверстка, ходили по дворам выколачивали зерно, картошку, а теперь проблема с автомобилями....
13:57:12 08-12-2024
Мы эти налоги давно оплатили. Они давно включены в стоимость топлива. Просто правительство почему-то об это забыло.
За 30 лет народ нагнули сколько раз?
Сказочники.
18:52:11 08-12-2024
ну при вылете в Таиланд или там в Италию фига им, а не проход на рейс, вот и всё. ВСЕ задолженности автоматически стоп при перелетах и пр.
22:16:11 08-12-2024
Гость (18:52:11 08-12-2024) ну при вылете в Таиланд или там в Италию фига им, а не прохо... Если так,то как минимум 80-85% населения могут смело не платить налоги,этим народ не напугаешь
02:07:18 09-12-2024
Гость (18:52:11 08-12-2024) ну при вылете в Таиланд или там в Италию фига им, а не прохо... так и есть, странно что минусуют. неграмотные наверное. Или в аэропорту не были ниразу и тем более за границей
10:42:07 09-12-2024
Гость (02:07:18 09-12-2024) так и есть, странно что минусуют. неграмотные наверное. Или ... так прежде чем фантазировать надо ради интереса узнать какое количество жителей имеет загранпаспорта и столько человек за год пересекает границы страны
10:57:21 09-12-2024
Так до сих пор е вижу сколько надо платить, а уже 9.12, ни письмо не пришло, ни в госуслугах и в налоговой не знают сколько, зато написали с 3.12 пеню считать будут(((