В Алтайском крае выберут лучших экспортеров по итогам 2021 года

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает бизнесменов региона принять участие в конкурсе «Лучший экспортёр года Алтайского края — 2021». Участвовать могут краевые экспортёры — представители малого и среднего предпринимательства (кроме победителей прошлого года).

Конкурс будет проходить в номинациях «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса», «Прорыв года». Победителей и призёров в каждой номинации наградят дипломами и ценными подарками. Определит лучших комиссия, состоящая из представителей органов исполнительной власти края, общественных объединений предпринимателей, приглашённых экспертов.

Что нужно для участия?

Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсную заявку, отчёт участника конкурса, краткую аналитическую справку.

Юридические лица дополнительно должны предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию учредительных документов юридического лица (первую и последнюю страницы устава); копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную выдавшим её налоговым органом в 2021 году и содержащую код ОКВЭД по основному виду деятельности.

От индивидуальных предпринимателей требуется свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в 2021 году.

Куда подать заявку?

Заявки и документы принимают с 14 марта 2022 года до 15 апреля 2022 года в электронном виде в формате PDF в Алтайскую ТПП на электронный адрес tem@alttpp.ru или в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, с пометкой «На конкурс «Лучший экспортёр года Алтайского края» или на электронный адрес sitnikova.ea@altaicpp.ru.

По вопросам участия в конкурсе и оформления заявки обращайтесь в Алтайскую ТПП по тел. 8 913 270 2023.

Добавим, что конкурс проводится при поддержке правительства Алтайского края с целью развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования и развития экспортно-ориентированного производства, укрепления международной кооперации. Оператором мероприятия выступает Алтайская торгово-промышленная палата.