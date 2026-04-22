В Роспотребнадзоре не увидели угрозы распространения оспы обезьян в России
В стране принимаются все необходимые меры для недопущения распространения болезни
22 апреля 2026, 17:50, ИА Амител
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рисков распространения оспы обезьян на территории России в настоящее время нет. Об этом пишет ТАСС.
По словам руководителя ведомства, необходимости в массовой вакцинации против оспы также нет.
«На сегодняшний день в РФ случаев завоза оспы обезьян нет. Сегодня оснований для паники нет, оснований нет для какой-то супернастороженности», — подчеркнула Попова.
Она добавила, что в стране принимаются все необходимые меры для недопущения распространения болезни: усилен санитарно-карантинный контроль, проведены информационные и методические мероприятия.
Медикам глава Роспотребнадзора рекомендовала быть готовыми к возможному появлению пациентов с оспой и иметь возможность проводить им необходимые исследования.
Напомним, 17 апреля эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что новый случай оспы обезьян, выявленный в Подмосковье, говорит о начале местного распространения вируса в стране.
18:10:25 22-04-2026
Легко изменит точку зрения - помним её "политико-медицинские" основания. Горят они в аду!
22:48:52 22-04-2026
Да, обезьян у нас мало - пальмы не растут, только в офисе Газпрома.