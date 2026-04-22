В Роспотребнадзоре не увидели угрозы распространения оспы обезьян в России

В стране принимаются все необходимые меры для недопущения распространения болезни

22 апреля 2026, 17:50, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рисков распространения оспы обезьян на территории России в настоящее время нет. Об этом пишет ТАСС.

По словам руководителя ведомства, необходимости в массовой вакцинации против оспы также нет.

«На сегодняшний день в РФ случаев завоза оспы обезьян нет. Сегодня оснований для паники нет, оснований нет для какой-то супернастороженности», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что в стране принимаются все необходимые меры для недопущения распространения болезни: усилен санитарно-карантинный контроль, проведены информационные и методические мероприятия.

Медикам глава Роспотребнадзора рекомендовала быть готовыми к возможному появлению пациентов с оспой и иметь возможность проводить им необходимые исследования.

Напомним, 17 апреля эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что новый случай оспы обезьян, выявленный в Подмосковье, говорит о начале местного распространения вируса в стране.