Путин поручил усилить борьбу с мошенничеством

Банк России готовит изменения в законы

28 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613

Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил о том, что работа по борьбе с мошенничеством в сфере потребительского кредитования будет активизирована. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, о чем сообщает ТАСС.

"Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан", – сказал президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что в этой области будет усилена борьба с мошенничеством.

По его словам, правительство и Центральный банк Российской Федерации работают над изменениями в законодательстве, направленными на решение этой проблемы.