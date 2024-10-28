Путин поручил усилить борьбу с мошенничеством
Банк России готовит изменения в законы
28 октября 2024, 20:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265613
Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил о том, что работа по борьбе с мошенничеством в сфере потребительского кредитования будет активизирована. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, о чем сообщает ТАСС.
"Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан", – сказал президент.
Владимир Путин также подчеркнул, что в этой области будет усилена борьба с мошенничеством.
По его словам, правительство и Центральный банк Российской Федерации работают над изменениями в законодательстве, направленными на решение этой проблемы.
09:08:25 29-10-2024
Может банки услышат
10:39:45 29-10-2024
"Как хорошо быть генералом" - есть проблема, президент поручает.