До +22. О погоде в Барнауле 21 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

21 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 21 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.