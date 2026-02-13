Канцлер Германии заявил о "беспрецедентных потерях" России из-за Европы

По его мнению, Москва может согласиться на мир "в том числе по этой причине"

13 февраля 2026, 23:10, ИА Амител

Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа нанесла России "беспрецедентные потери и издержки". Его цитирует "Коммерсантъ".

Он сообщил, что почти все европейские союзники взяли на себя обязательство направлять 5% своего ВВП на безопасность. По его словам, одна Германия инвестирует в ближайшие годы "сотни миллиардов евро".

«Уже год Германия и Европа играют ключевую роль. Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и издержки. И если Москва в итоге согласится на мир, то в том числе по этой причине», — сказал Мерц.

Ранее стало известно, кто попадет в 20-й санкционный пакет ЕС.

Россия Политика европа украина санкции

Комментарии 7

Гость

00:56:19 14-02-2026

А нам говорят, что там пенсионеры без нас от голода и холода умирают. Ну а про экономику, мы вроде как их несколько лет назад обогнали.
Врет канцлер

Гость

13:32:15 14-02-2026

Гость (00:56:19 14-02-2026) А нам говорят, что там пенсионеры без нас от голода и холода... А мы и до того хреново жили и сейчас не лучше

Гость

05:23:02 14-02-2026

Так по первой и второй кнопкам, по Рен тв и звезде- неправда что-ли?

Гость

06:45:15 14-02-2026

Враг России, наносящий главный ущерб, воровские элиты. А Европа... это просто паразит.

Гость

10:35:13 14-02-2026

Ну так то да, рынок сбыта энергоресурсов потеряли, а это был основной заработок РФ, стрельнули себе в яйцо, так сказать, а вот зачем - вопрос очень интересный и ответ на него узнают видимо, только наши правнуки, если они вообще будут

Гость

12:08:13 14-02-2026

Эти потери ощутили не те, кто в Кремле сидит, а те, кто честно работает. А тем пофиг, что ресурсы, что люди...

Гость

13:44:47 14-02-2026

и поэтому увеличилось количество миллиардеров, а им по....на Европу

