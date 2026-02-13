Канцлер Германии заявил о "беспрецедентных потерях" России из-за Европы

По его мнению, Москва может согласиться на мир "в том числе по этой причине"

13 февраля 2026, 23:10, ИА Амител

Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа нанесла России "беспрецедентные потери и издержки". Его цитирует "Коммерсантъ".

Он сообщил, что почти все европейские союзники взяли на себя обязательство направлять 5% своего ВВП на безопасность. По его словам, одна Германия инвестирует в ближайшие годы "сотни миллиардов евро".

«Уже год Германия и Европа играют ключевую роль. Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и издержки. И если Москва в итоге согласится на мир, то в том числе по этой причине», — сказал Мерц.

