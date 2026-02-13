Такой день. Госпитализация 11 детей и молитва во спасение Telegram

О главных событиях региона за 13 февраля

13 февраля 2026, 23:52, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Пациенты отделения торакальной хирургии городской больницы № 5 в Барнауле заявили о критической ситуации, которая, по их словам, напрямую угрожает их жизни и здоровью. Обращение от имени группы пациентов опубликовала подписчица Telegram-канала Barnaul 22 Татьяна. Как следует из текста, в отделении фактически остановлена хирургическая помощь.

Позже Минздрав опроверг слухи о нехватке хирургов в больнице.

В Рубцовске в очередной раз не удалось провести конкурс на отлов и содержание бездомных собак. Городская администрация снова осталась без подрядчика, который взялся бы за работу с безнадзорными животными.

В водоканале сообщили, что в Барнауле с понедельника, 16 февраля, стартуют работы по реконструкции канализационного коллектора № 6 по улице Чкалова. До 30 апреля будет перекрыто движение транспорта от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.

В Алтайском крае осудили жителя Краснощековского района, который спилил 11 деревьев породы клен, чем причинил региональному Минприроды ущерб в особо крупном размере — 356 828 рублей.

Алтайский священник Александр Микушин призвал подписчиков помолиться за Telegram, чтобы Господь вразумил чиновников, которые хотят замедлить и даже заблокировать мессенджер на территории России.

В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга", расположенном в Первомайском районе, госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходившие в учреждении реабилитацию.

В Барнауле пропал 73-летний Григорий Григорьевич Бардаков. О его местоположении неизвестно с 10 февраля.

В Барнауле в конце рабочего дня в пятницу, 13 февраля, образовались пробки почти на всех главных улицах в центре города. По данным сервиса "Яндекс Пробки", дорожная обстановка оценивалась в 9 баллов.