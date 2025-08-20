До +26 градусов ожидается в Алтайском крае 20 августа

В утренние часы местами туман

20 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Скорая осень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +21 до +26 градусов ожидается 20 августа в Алтайском крае. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.