До +26 градусов ожидается в Алтайском крае 20 августа
В утренние часы местами туман
20 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Скорая осень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
От +21 до +26 градусов ожидается 20 августа в Алтайском крае. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.
Комментарии 0