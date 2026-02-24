Дворник, поймавший выпавшего с седьмого этажа ребенка, получил премию имени Кеосаяна

Миллион рублей он отправил семье в Узбекистан — на лечение отца и строительство дома

24 февраля 2026, 08:47, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребенка, стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщил телеканал RT.

Накануне мальчик упал с седьмого этажа. Мужчина поймал его и смягчил падение собственным телом. Мать в момент ЧП находилась в другой комнате, блокираторы на окнах установлены не были.

Миллион рублей уже поступил на счет Ибадуллаева. Все деньги он отправил родственникам в Узбекистан — на лечение отца и строительство дома.

Премию имени Тиграна Кеосаяна учредила главный редактор RT Маргарита Симоньян в начале февраля. Первыми награду получили воспитательницы из Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, защитившие детей от мужчины с ножом. Третьим посмертно наградили охранника Николая Замараева, закрывшего собой студентов во время стрельбы в техникуме Анапы.

Премию планируют вручать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй. Получателей Симоньян выбирает лично.

спасение людей Санкт-Петербург

Комментарии 5

Гость

08:59:01 24-02-2026

а мамашку наказали?

Гость

12:08:19 24-02-2026

В СМИ писали, что ребенку 7 лет! Мы с приятелем в 6 ездили самостоятельно из школы, когда не хотели ждать специального автобуса. Считали себя вполне взрослыми и самостоятельными, но вылезать в окно на 7 этаже - никогда бы в голову не пришло!

Гость

13:44:26 24-02-2026

А мне в 7 лет доверяли забирать корову из стада, у которой вес был около тонны.

Гость

15:31:33 24-02-2026

так дворник - узбек??? точно?

Гость

18:19:47 24-02-2026

Заслужил

