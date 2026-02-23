Ребенка, выпавшего с седьмого этажа, поймал дворник в Петербурге

Мальчик забрался на подоконник квартиры на седьмом этаже

23 февраля 2026, 15:03, ИА Амител

Инцидент произошел в одном из жилых домов города. По предварительной информации, мать мальчика ненадолго вышла на кухню, оставив ребенка в комнате с планшетом. Вернувшись, она обнаружила открытое окно и увидела во дворе сотрудников полиции, пишет 78.ru.

Очевидцы рассказали, что мальчик забрался на подоконник квартиры на седьмом этаже. Прохожие заметили опасную ситуацию и пытались окриками убедить его вернуться внутрь. К дому также подошел 36-летний дворник. В этот момент ребенок сорвался: сначала он успел ухватиться руками за карниз, но вскоре не удержался и начал падать.

Мужчина сумел поймать мальчика на руки. Вместе они упали в снег. По данным медиков, дворник не получил травм. У ребенка диагностированы переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Петербурге мать и годовалый ребенок выпали из окна шестого этажа. Местные жители обнаружили их около дома. Женщина скончалась на месте, ребенок с тяжелыми травмами головы был госпитализирован.