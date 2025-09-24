Трехлетняя девочка погибла после падения из окна многоэтажки в Москве
В момент происшествия ребенок был без присмотра взрослых
24 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома на улице Удальцова. Ребенка обнаружили на козырьке подъезда и срочно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось, сообщает СК Москвы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Предварительная проверка показала, что в момент происшествия девочка оставалась без присмотра взрослых. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.
Ранее в Петербурге мать и годовалый ребенок выпали из окна шестого этажа. Местные жители обнаружили их около дома. Женщина скончалась на месте, ребенок с тяжелыми травмами головы был госпитализирован.
16:39:56 24-09-2025
цена жизни - упаковка таблеток или 1 устройство "открывания" окна. в районе 1800 р