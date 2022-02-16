"Понимания нет". Почему в Алтайском крае вновь может остановиться строительство школ, больниц и детсадов

Строительные компании Алтайского края, возводящие в регионе социальные объекты, готовятся массово расторгать контракты. Ещё в прошлом году из-за резкого подорожания строительных материалов подрядчики начали нести убытки. Государство обратило внимание на проблему, разрешило компаниям пересчитать стоимость возведения объектов и перечислило строителям дополнительные суммы. Вот только восполнить потери, несмотря на оказанную помощь, пока не удалось. Сейчас же строители ожидают нового удара: материалы продолжают дорожать, а потому убытки компаний возрастут ещё больше. К чему это может привести и как решить проблему предлагают строители, в материале amic.ru.

Старые новые проблемы

Кризис в сфере государственных строек грянул весной 2021 года. Из-за колоссального роста цен на стройматериалы затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%. Однако в контрактах, заключённых подрядчиками с государством ещё несколько лет назад (до роста цен), зафиксирована сумма строительства объектов, которую по закону нельзя изменить. Чтобы выполнить обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.

Более полугода потребовалось федеральному Минстрою, чтобы разработать механизмы поддержи строителей. Так, чиновники изменили методику составления сметы контракта и подписали приказ, разрешающий увеличить суммы по уже действующим договорам.

Компании могли дополнительно получить 30% от цены контракта, но только на объём работ, который ещё не успели сделать. В сентябре 2021-го аналогичный документ приняли и в Алтайском крае, а в декабре 2021 года Минстрой издал указ, позволяющий компаниям пересчитать контракты, работы по которым уже выполнены.

Новости

Экономика Новый удар. Какие стройматериалы резко подорожают в Алтайском крае и к чему это приведёт

Несмотря на, казалось бы, богатый комплекс спасительных мер, подрядчики уверены: 2022 год будет тяжелее прошлого. Дело в том, что стоимость строительных материалов продолжает стремительно расти, а механизм составления смет несовершенен и зачастую не учитывает удорожания товаров. Поэтому компенсации от государства не могут покрыть затрат, которые вынуждены нести компании.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, это может обернуться банкротством компаний и расторжением контрактов, считает главный инженер строительной компании “Селф” Александр Жокин.

“Нам — строителям — разрешили проиндексировать* материалы, которые были прайсовыми позициями**. А вот материалы, которые шли по федеральным единым расценкам**, индексации не подлежат. Грубо говоря, по смете железобетонная плита стоит 100 рублей, а на рынке её цена 200 рублей. Очень много позиций убыточных в контрактах как было, так и осталось. Например, пиломатериал оценивают в 6 тыс. рублей за куб.м, а его сейчас и за 18 тыс. рублей тяжело найти. Это всё не подлежит индексации. И большинство вопросов не урегулировано”, — объясняет Александр Жокин.

*Индексы — показатели, на основе которых в смете проекта утверждают цену материалов и работ. Индексы Минстроя предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчётов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Минстрой утверждает индексы ежеквартально.

** При определении сметной стоимости учитываются как федеральные единичные расценки на материалы, оборудование и работу, так и прайс-листы или счета поставщиков материалов.

Проблема обусловлена ещё и тем, что в сметах нет некоторых позиций, например, банковской гарантии. Это соглашение между банком и компанией, по которому кредитная организация обязана выплатить заказчику определённую сумму, если поставщик (то есть застройщик) не исполнит контракт. Услуга эта платная, но государство не учитывает, что строители пользуются этой страховкой.

“В большей части проиндексировали фонд заработной платы. Прайсовые позиции, которые всё же пересмотрели, во многих контрактах вообще имеют ничтожно малую долю. Да и к тому же инфляционные процессы у нас уже прошли, то, что было сделано, уже нивелировано”, — отметил Александр Жокин.

Неповоротливая телега

О несовершенной системе пересчёта стоимости строительных материалов говорили и во время “Сибирской строительной недели”, которая проходила в Новосибирске с 1 по 4 февраля. Алтайский край стал одним из регионов, где уровень изменения ежеквартальных индексов (которые, напомним, влияют на цену контрактов) был минимальным.

Новости

Недвижимость Банкротов осенью считают. Подрядчики Алтая готовы бросить недостроенными школы и детсады

Так, в Новосибирской области, Республике Алтай, Республике Хакасия общий рост индексов за 2021 год составил 22%. В Республике Тыва, Алтайском крае, Иркутской и Омской областях — всего около 7%. Из-за этого стоимость строительства социальных объектов по-прежнему остаётся убыточной.

“Мы попытались сделать аналитику и сравнить, достаточно ли этих индексов по субъектам, чтобы в рамках нормативной прибыли 6-7% достроить соцобъекты. Аналитика не такая радужная. Невзирая на всю нашу совместную деятельность, анализируя объекты, получается дефицит средств. В Республике Алтай — 10%, в Новосибирской области и Красноярском крае — 12,3%, в Тыве — 10,7%, в Алтайском крае — 12%, Иркутской области — 13,9%, Омской области — 16%”, — заявил президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Это означает, что если строительная компания в Алтайском крае сейчас возьмётся за возведение какого-то социального объекта, то её убытки составят 12% от стоимости строительства. При цене объекта 300 млн рублей потери составят 36 млн.

В теории власти страны вновь могут изменить системы пересчёта госконтрактов, повысить индексы. Вот только на все корректировки потребуется много времени и вряд ли изменения будут актуальны, учитывая стремительный рост цен материалов, оборудования, транспортной доставки, электроэнергии и других экономических составляющих.

“Бюрократическая телега неповоротлива. На все согласования (по увеличению цены контрактов, — прим. ред.) уходят месяцы, полугодия. Государство сейчас говорит: “Договоры ведь уже подписали, детский сад за 200 млн, так и стройте”. Если компания откажется, госзаказчик и в суд пойдёт, и внесёт подрядчика в реестр недобросовестных компаний. Ценообразование сейчас — бред. По логике чиновников, пусть компании лучше бросят садик недостроенным, вложив в него 100 млн рублей, чем увеличить цену контрактов. И пусть он стоит, разрушается”, — прокомментировал ситуацию для amic.ru исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

“У нас разные задачи”

Из-за заведомой убыточности проектов эксперты считают, что в ближайшие месяцы регион может столкнуться с остановкой строительства школ и детских садов. Некоторые компании края сейчас рассматривают вариант расторжения контракта с краевым или городским заказчиком. Это единственный шанс выжить.

“Говорить сегодня, что застройщики, занятые на госконтрактах, побегут покупать убыточные позиции (стройматериалы, – прим. ред.) и экстренно заканчивать проекты, я считаю, утопично. Более того, многие всерьёз начинают думать о расторжении контрактов в одностороннем порядке: люди не знают, что делать. Со стороны государства определённая поддержка произошла, а движения дальше нет. И понимания ни у кого нет”, — говорит Александр Жокин.

Строителей не устраивает и работа государственных заказчиков (в регионе это Единый заказчик капитального строительства Алтайского края и Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула), которые не предоставляют компаниям сразу всю сумму для работы. Деньги поступают подрядчику после выполнения определённых этапов.

“Заказчик после окончания работ разводит руками: “Ты же отыграл контракт, это твои коммерческие риски”. Да нет. У всех просто задачи разные. У нас — построить социальный объект, у заказчика — отыграть контракт и отчитаться для галочки. А что дальше будет с подрядчиком — утонет, выживет, выйдет с убытками, его (заказчика, — прим. ред.) не интересует”, — говорит Александр Жокин.

Он уверен, что и планируемые на 2022 год аукционы вряд ли состоятся:

“На сегодняшний момент многие глобальные вещи по перерасчёту в сметах не решены, в связи с чем контракты становятся невыгодны от слова “совсем”. Однако компании настолько социально ответственные, что все проекты, которые на сегодня в убытки идут, они пока доводят до конца”.

В 2021 году в Алтайском крае по Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) было запланировано строительство и ремонт 297 объектов. Среди них школы, детсады, объекты культуры и спорта. Общий объём инвестиций составил 12,6 млрд рублей. Итоги программы правительство региона не опубликовало до сих пор. Но по данным на осень 2021 года, план был выполнен лишь на 25%. График КАИП на 2022 год — ремонт и строительство 183 объектов, на которые планируют потратить 11 млрд рублей.

Решить проблему ценообразования в строительстве может только приведение всех объектов (как строящихся, так и планируемых) к реальной стоимости строительных материалов, считает Александр Жокин. Также необходимо совершенствовать саму систему работы госконтрактов.

“Надо начинать с самых корней, основания: нужно иметь хорошо проработанные проекты, а они у нас очень сильно хромают в плане объёмов, конструктивных решений и соответствия норм, как бы это ни звучало, не в укор проектным институтам и заказчику, но сыроватые проекты. А в сырых проектах — сырые сметы. А сметы ещё не соответствуют рыночным реалиям. Комплекс проблем наложился, вот мы и имеем сплошной негатив”, — отмечает он.

Если не решить проблему ценообразования в строительстве уже сейчас, то на несколько лет Алтайский край (да и вся Россия) может лишиться новых детсадов, школ и поликлиник. В этом случае пострадают не только строители, но и население, которое не получит доступа к современному образованию и качественной медпомощи.

Цифры и факты

За 11 месяцев 2021 года, по данным Минпромторга России, цемент подорожал на 5%, щебень — на 2,5%, бетон — на 3%. На ряд материалов рост был намного больше: на 55% подорожали гидроизоляционные материалы, на 71% — листовое стекло. Общий рост цен на строительные материалы составил 23,7%.

В 2022 году эксперты ожидают удорожания металла (минимум на 30% уже весной), утеплителя, щебня, песка и цемента.