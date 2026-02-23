Врач рассказала, какие продукты помогают повысить тестостерон у мужчин
Дополнительную пользу организму приносят омега-3 жирные кислоты
23 февраля 2026, 12:09, ИА Амител
Регулярное присутствие в рационе продуктов с высоким содержанием полноценного белка играет важную роль в поддержании гормонального здоровья мужчин, включая нормальный уровень тестостерона. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен.
«Для сохранения гормонального баланса и нормальных показателей тестостерона необходимо систематически употреблять продукты, содержащие полноценный белок — рыбу, постные сорта мяса, яйца, бобовые культуры», — пояснила специалист.
По словам врача, дополнительную пользу организму приносят омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе и льняном масле. Они способствуют улучшению состояния сосудов, уменьшают воспалительные процессы и оказывают положительное влияние на мужскую репродуктивную функцию.
Юлия Сластен также отметила значение микроэлементов. Цинк и селен, которыми богаты морепродукты, орехи и тыквенные семечки, необходимы для нормального созревания сперматозоидов и снижения риска заболеваний предстательной железы. Овощи и зелень, в свою очередь, насыщают организм антиоксидантами, защищающими клетки от преждевременного старения.
Ерунда это все про питание. Тестостерон зависит от жизни, а жизнь от него. Если живёшь послушным паинькой, то хоть что ешь толку не будет. Разин, Пугачев и тд как пример.