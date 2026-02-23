Врач рассказала, какие продукты помогают повысить тестостерон у мужчин

23 февраля 2026, 12:09, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Регулярное присутствие в рационе продуктов с высоким содержанием полноценного белка играет важную роль в поддержании гормонального здоровья мужчин, включая нормальный уровень тестостерона. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен.

«Для сохранения гормонального баланса и нормальных показателей тестостерона необходимо систематически употреблять продукты, содержащие полноценный белок — рыбу, постные сорта мяса, яйца, бобовые культуры», — пояснила специалист.

По словам врача, дополнительную пользу организму приносят омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе и льняном масле. Они способствуют улучшению состояния сосудов, уменьшают воспалительные процессы и оказывают положительное влияние на мужскую репродуктивную функцию.

Юлия Сластен также отметила значение микроэлементов. Цинк и селен, которыми богаты морепродукты, орехи и тыквенные семечки, необходимы для нормального созревания сперматозоидов и снижения риска заболеваний предстательной железы. Овощи и зелень, в свою очередь, насыщают организм антиоксидантами, защищающими клетки от преждевременного старения.

Ранее сообщалось, что минтай признан самой доступной и массовой рыбой в России, его доля в национальном вылове превышает 40%. В 2025 году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 млн тонн этой рыбы.