«Витамин Продукт» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

На ООО «Витамин Продукт» 25 марта подвели итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, включая учредителя Александра Суркова, а также представители Регионального центра компетенций.

«Витамин Продукт» занимается производством натуральных продуктов для здоровья человека за счёт использования уникальных свойств растительного сырья Алтая. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбран процесс производства жидких и гелеобразных продуктов.

Совместно с экспертами РЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока, выявила места, где происходят основные потери, разработала план мероприятий по решению выявленных проблем для достижения целевого состояния и приступила к реализации по их решению в соответствии с установленными сроками.

В результате всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса на 92%, сократило незавершённое производство с 544,8 до 300 литров на 45% и повысило выработку на 89,2%.

Как отметил руководитель проекта РЦК Дмитрий Печенин, «национальный проект направлен на снижение себестоимости готовой продукции и получения максимальной выгоды из имеющихся ресурсов».

Руководитель проектного офиса Наталья Лапшина на совещании обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года.

«Благодаря проекту мы взглянули на процесс совершенно с другой стороны, что нам позволило выявить потери и скрытые резервы в потоке. При достижении поставленных целей проекта стало возможным производить более 20 видов продукции на пилотном потоке и увеличить план производства с 3000 до 11400 флаконов в смену. Впереди предприятие ожидает тиражирование полученных знаний на все производственные площадки по ключевым потокам».

Учредитель предприятия Александр Сурков в своём выступлении поблагодарил экспертов РЦК и рабочую группу за проделанную работу и высокий результат в достижении целей проекта, рассказал о полученных знаниях, благодаря которым предприятие станет более конкурентоспособным на рынке, и обещал не останавливаться на достигнутых результатах.

«При вступлении в проект мы уже знали определённые инструменты бережливого производства, благодаря экспертам РЦК наш багаж знаний увеличился, теперь мы стали более уверенно чувствовать себя на рынке, опираясь на требования клиента. После сертификации инструктора по бережливому производству сотрудники предприятия начнут получать новые знания, что позволит повысить производительность труда на предприятии. Обещаю не останавливаться на достигнутых результатах и улучшениях на производстве», — отметил учредитель ООО «Витамин Продукт» Александр Сурков.

По итогам конкурса по внедрению 5С и за результативную работу в рамках проекта торжественно наградили активных участников рабочей группы и пилотного потока.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.