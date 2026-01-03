Медведев заявил, что Финляндия заплатит за свою "гнусную русофобию"

Он выразил надежду, что на этот раз Москва правильно отреагирует на происходящее

03 января 2026, 10:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией изменились навсегда. Кроме того, как сообщалось ранее, Финляндия готовится к войне с Россией и активно усиливает авиационный арсенал.

Медведев, комментируя заявление Стубба, выразил надежду, что на этот раз Москва правильно отреагирует на происходящее.

«Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

