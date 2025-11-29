Эксперты назвали мессенджеры, которые могут заменить WhatsApp*
Среди них как отечественные, так и зарубежные приложения
29 ноября 2025, 16:32, ИА Амител
В связи с введенными ограничениями работы мессенджера WhatsApp* редакция "Хабра" представила обзор альтернативных сервисов для обмена сообщениями.
Подборка охватывает как широко используемые платформы, так и специализированные решения для общения с коллегами, близкими и друзьями. В частности, упомянуты Telegram, "VK Мессенджер", "ТамТам", "Яндекс Мессенджер", BiP, FaceTime, SnapChat, а также ориентированные на приватность и децентрализацию приложения, такие как SimpleX, Tox, Jami, Wire, Element (Matrix), BitChat и другие. В список также включены сервисы, ранее заблокированные на территории России: Signal, Viber и Discord.
Кроме того, выделены решения, использующие технологию WebRTC, p2p-проекты, а также альтернативные мессенджеры, интегрированные в собственные экосистемы, в том числе российские Max и "Среда".
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
16:49:11 29-11-2025
А инстограме депутатам почему не блокируют
18:20:20 29-11-2025
Вы зачем их все перечислили? Что бы оперативно все заблочили?
20:56:29 29-11-2025
Гость (18:20:20 29-11-2025) Вы зачем их все перечислили? Что бы оперативно все заблочили... будто без амика не найти
21:18:09 29-11-2025
Толку-то от этих списков и мессенджеров. Вся ценность - в годами накопленных контактах. Причём контакты, часто, такие, что не удобно людей лишний раз беспокоить. Неприятность эту мы, конечно, переживём. Но такой маркетинг боком выйдет.
14:33:39 05-12-2025
Я вот пользуюсь максом и всем своим друзьям советую. Очень удобное приложение и никогда не будет заблокировано. Мне как порядочному законопослушному гражданину скрывать нечего. А если вы боитесь использовать макс значит вы что то скрываете.
16:46:40 30-11-2025
Как уже достали с этими отключениями, лишили народ права выбора!!!
00:18:05 03-12-2025
IMO