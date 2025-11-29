НОВОСТИОбщество

Эксперты назвали мессенджеры, которые могут заменить WhatsApp*

Среди них как отечественные, так и зарубежные приложения

29 ноября 2025, 16:32, ИА Амител

В связи с введенными ограничениями работы мессенджера WhatsApp* редакция "Хабра" представила обзор альтернативных сервисов для обмена сообщениями.

Подборка охватывает как широко используемые платформы, так и специализированные решения для общения с коллегами, близкими и друзьями. В частности, упомянуты Telegram, "VK Мессенджер", "ТамТам", "Яндекс Мессенджер", BiP, FaceTime, SnapChat, а также ориентированные на приватность и децентрализацию приложения, такие как SimpleX, Tox, Jami, Wire, Element (Matrix), BitChat и другие. В список также включены сервисы, ранее заблокированные на территории России: Signal, Viber и Discord.

Кроме того, выделены решения, использующие технологию WebRTC, p2p-проекты, а также альтернативные мессенджеры, интегрированные в собственные экосистемы, в том числе российские Max и "Среда".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:49:11 29-11-2025

А инстограме депутатам почему не блокируют

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:20 29-11-2025

Вы зачем их все перечислили? Что бы оперативно все заблочили?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:29 29-11-2025

Гость (18:20:20 29-11-2025) Вы зачем их все перечислили? Что бы оперативно все заблочили... будто без амика не найти

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:09 29-11-2025

Толку-то от этих списков и мессенджеров. Вся ценность - в годами накопленных контактах. Причём контакты, часто, такие, что не удобно людей лишний раз беспокоить. Неприятность эту мы, конечно, переживём. Но такой маркетинг боком выйдет.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Z

14:33:39 05-12-2025


Я вот пользуюсь максом и всем своим друзьям советую. Очень удобное приложение и никогда не будет заблокировано. Мне как порядочному законопослушному гражданину скрывать нечего. А если вы боитесь использовать макс значит вы что то скрываете.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:40 30-11-2025

Как уже достали с этими отключениями, лишили народ права выбора!!!

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ggg

00:18:05 03-12-2025

IMO

  4 Нравится
Ответить
