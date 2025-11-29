Эксперты назвали мессенджеры, которые могут заменить WhatsApp*

Среди них как отечественные, так и зарубежные приложения

29 ноября 2025, 16:32, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В связи с введенными ограничениями работы мессенджера WhatsApp* редакция "Хабра" представила обзор альтернативных сервисов для обмена сообщениями.

Подборка охватывает как широко используемые платформы, так и специализированные решения для общения с коллегами, близкими и друзьями. В частности, упомянуты Telegram, "VK Мессенджер", "ТамТам", "Яндекс Мессенджер", BiP, FaceTime, SnapChat, а также ориентированные на приватность и децентрализацию приложения, такие как SimpleX, Tox, Jami, Wire, Element (Matrix), BitChat и другие. В список также включены сервисы, ранее заблокированные на территории России: Signal, Viber и Discord.

Кроме того, выделены решения, использующие технологию WebRTC, p2p-проекты, а также альтернативные мессенджеры, интегрированные в собственные экосистемы, в том числе российские Max и "Среда".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ