Россиянин обновил рекорд по алкоголю в крови, превысив летальную дозу в три раза
Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия
11 марта 2026, 10:35, ИА Амител
В Иркутске сотрудники полиции задержали водителя с крайне высоким уровнем алкоголя в организме. Показания алкотестера оказались рекордными и были зафиксированы на видеокамеру инспекторов, пишет ТАСС.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Он проигнорировал дорожный знак и врезался в иномарку, после чего попытался скрыться с места аварии. В результате столкновения пострадала женщина, управлявшая вторым автомобилем.
«Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — рассказала Ирина Волк.
Сам задержанный заявил сотрудникам полиции, что не помнит обстоятельств произошедшего.
Эксперты IrkutskMedia также попытались оценить возможное содержание алкоголя в крови задержанного, воспользовавшись расчетами из открытых источников. По полученным данным, показатель мог находиться в диапазоне от 8,4 до 9,9 промилле.
Для сравнения: согласно официальной информации, уровень алкоголя около 3 промилле считается тяжелым отравлением и может представлять смертельную опасность для человека. Таким образом, предполагаемая концентрация алкоголя у задержанного могла примерно втрое превышать летальную дозу.
Согласно данным из открытых источников, один из самых высоких ранее зафиксированных показателей содержания алкоголя в крови принадлежал жителю Швейцарии. Тогда концентрация спирта в крови мужчины составляла от 5,45 до 6 промилле.
10:38:17 11-03-2026
Даёшь новые подвиги - диковинные и разные!
10:53:01 11-03-2026
Вызов принят!
11:01:00 11-03-2026
Меники прибор накруили не сильно ?
11:03:53 11-03-2026
Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквиваленте?
11:55:53 11-03-2026
Гость (11:03:53 11-03-2026) Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквив... Да, скорее всего, хлебнул прямо перед задержанием, во рту еще остатки спиртного были.
14:14:48 11-03-2026
Гость (11:55:53 11-03-2026) Да, скорее всего, хлебнул прямо перед задержанием, во рту ещ... алкотестер не так работает, он реагирует не на спирт а на продукты распада спирта, если только что выпил стакан водки он ничего не покажет пока этот спирт не пропустит через себя печень так что не нужно гнать пургу не зная матчасти.
22:28:49 11-03-2026
Гость (14:14:48 11-03-2026) алкотестер не так работает, он реагирует не на спирт а на пр... Именно так и работает. Фиксирует молекулы этанола. Удивительно просто ваше безапеллляционное невежество.
22:02:21 11-03-2026
Гость (11:03:53 11-03-2026) Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквив... Ну у меня с 0,5л 40 градусной 1,2 показывает обычно, выходит 3, 5 по 0,5 выпил если бы это был я)) но это не я, после почти 2 л вряд ли бы ехал куда-то))
11:11:04 11-03-2026
алкотестер надо на наличие алкоголя проверить
11:37:17 11-03-2026
Гость (11:11:04 11-03-2026) алкотестер надо на наличие алкоголя проверить... Да это если глотнуть бухла и сразу дыхнуть прям с парами, то так и будет
11:14:57 11-03-2026
Ну теперь понятно почему он такой бухой на машине ехал. При таком сильном опьянении пешком идти просто нереально. Обычно всегда когда набухаешься то на своих двоих дойти не вариант, штормит. Приходится садиться за руль. Это форс-мажор по факту, синего аватара понять и простить.
11:16:45 11-03-2026
Швейцарию обогнали
11:30:54 11-03-2026
его на опыты заберут
11:35:52 11-03-2026
Ну выпил ты бутылку. Ну две, Ну пять. Но зачем же нажираться как свинья? (с)
P.s. Я больше 1 литра водки и трех литров пива, в течение дня не могу осилить. И за руль не сажусь.
Есть к чему стремиться.)))
15:19:29 11-03-2026
Гость (11:35:52 11-03-2026) Ну выпил ты бутылку. Ну две, Ну пять. Но зачем же нажираться... Не факт, просто не помнишь)
15:42:17 11-03-2026
Гость (15:19:29 11-03-2026) Не факт, просто не помнишь)... Даже если не помню, то на следующий день смотрю траты по карте. Обычно не вылезаю за пределы планирования)))
06:33:38 12-03-2026
Гость (15:42:17 11-03-2026) Даже если не помню, то на следующий день смотрю траты по кар... Я про руль
11:45:04 11-03-2026
так он оспорит показания прибора. Смертельный предел превышен значит прибор не работает
а чтобы доказать что в его организме было 9 промиле и он жив то есть опровергнуть научные исследования целого института - нужно как минимум три таких измерения на разных приборах и в спец учреждении проводить. Поскольку этого не было то значит прибор не верно выдал показания а из этого следует отмениить извиниться и отпустить еще и за моральный ущерб ему заплатить
12:09:01 11-03-2026
Гость (11:45:04 11-03-2026) так он оспорит показания прибора. Смертельный предел превыше... Ну там скорее всего и в баночку заставили пописать и кровушку на анализы взяли.
12:53:25 11-03-2026
Гость (12:09:01 11-03-2026) Ну там скорее всего и в баночку заставили пописать и кровушк... и пульс аж три раза померили, ну чтобы убедиться.
15:40:42 11-03-2026
Гость (12:53:25 11-03-2026) и пульс аж три раза померили, ну чтобы убедиться.... И как в пульсе алкоголь найдете? Откройте страшную тайну.
16:03:15 11-03-2026
Гость (15:40:42 11-03-2026) И как в пульсе алкоголь найдете? Откройте страшную тайну.... Элементарно Ватсон - если в три раза превышена летальная доза, то по логике пульса быть уже не должно.
14:42:46 11-03-2026
Ошибка прибора или нарушение методики измерений. Результат должен быть аннулирован, водителю принесены извинения, виновных ДПС наказать.
04:27:22 21-03-2026
Чтобы выйти из запоя, туда сначала нужно войти, а у нас денег нет..