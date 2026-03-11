НОВОСТИОбщество

Россиянин обновил рекорд по алкоголю в крови, превысив летальную дозу в три раза

Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия

11 марта 2026, 10:35, ИА Амител

Мужчина пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Иркутске сотрудники полиции задержали водителя с крайне высоким уровнем алкоголя в организме. Показания алкотестера оказались рекордными и были зафиксированы на видеокамеру инспекторов, пишет ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Он проигнорировал дорожный знак и врезался в иномарку, после чего попытался скрыться с места аварии. В результате столкновения пострадала женщина, управлявшая вторым автомобилем.

«Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — рассказала Ирина Волк.

Сам задержанный заявил сотрудникам полиции, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Эксперты IrkutskMedia также попытались оценить возможное содержание алкоголя в крови задержанного, воспользовавшись расчетами из открытых источников. По полученным данным, показатель мог находиться в диапазоне от 8,4 до 9,9 промилле.

Для сравнения: согласно официальной информации, уровень алкоголя около 3 промилле считается тяжелым отравлением и может представлять смертельную опасность для человека. Таким образом, предполагаемая концентрация алкоголя у задержанного могла примерно втрое превышать летальную дозу.

Согласно данным из открытых источников, один из самых высоких ранее зафиксированных показателей содержания алкоголя в крови принадлежал жителю Швейцарии. Тогда концентрация спирта в крови мужчины составляла от 5,45 до 6 промилле.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель BMW X5 сбил семейную пару в Алтайском крае. Трое детей остались сиротами, а водитель иномарки был задержан.

Россия Иркутская область алкоголь полиция водители

Комментарии 24

Avatar Picture
нЕкто

10:38:17 11-03-2026

Даёшь новые подвиги - диковинные и разные!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:01 11-03-2026

Вызов принят!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:00 11-03-2026

Меники прибор накруили не сильно ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:53 11-03-2026

Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквиваленте?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:53 11-03-2026

Гость (11:03:53 11-03-2026) Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквив... Да, скорее всего, хлебнул прямо перед задержанием, во рту еще остатки спиртного были.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:48 11-03-2026

Гость (11:55:53 11-03-2026) Да, скорее всего, хлебнул прямо перед задержанием, во рту ещ... алкотестер не так работает, он реагирует не на спирт а на продукты распада спирта, если только что выпил стакан водки он ничего не покажет пока этот спирт не пропустит через себя печень так что не нужно гнать пургу не зная матчасти.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:49 11-03-2026

Гость (14:14:48 11-03-2026) алкотестер не так работает, он реагирует не на спирт а на пр... Именно так и работает. Фиксирует молекулы этанола. Удивительно просто ваше безапеллляционное невежество.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:02:21 11-03-2026

Гость (11:03:53 11-03-2026) Интересно, а сколько это нужно выпить в количественном эквив... Ну у меня с 0,5л 40 градусной 1,2 показывает обычно, выходит 3, 5 по 0,5 выпил если бы это был я)) но это не я, после почти 2 л вряд ли бы ехал куда-то))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:04 11-03-2026

алкотестер надо на наличие алкоголя проверить

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:17 11-03-2026

Гость (11:11:04 11-03-2026) алкотестер надо на наличие алкоголя проверить... Да это если глотнуть бухла и сразу дыхнуть прям с парами, то так и будет

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:57 11-03-2026

Ну теперь понятно почему он такой бухой на машине ехал. При таком сильном опьянении пешком идти просто нереально. Обычно всегда когда набухаешься то на своих двоих дойти не вариант, штормит. Приходится садиться за руль. Это форс-мажор по факту, синего аватара понять и простить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:45 11-03-2026

Швейцарию обогнали

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:30:54 11-03-2026

его на опыты заберут

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:52 11-03-2026

Ну выпил ты бутылку. Ну две, Ну пять. Но зачем же нажираться как свинья? (с)

P.s. Я больше 1 литра водки и трех литров пива, в течение дня не могу осилить. И за руль не сажусь.

Есть к чему стремиться.)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:29 11-03-2026

Гость (11:35:52 11-03-2026) Ну выпил ты бутылку. Ну две, Ну пять. Но зачем же нажираться... Не факт, просто не помнишь)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:17 11-03-2026

Гость (15:19:29 11-03-2026) Не факт, просто не помнишь)... Даже если не помню, то на следующий день смотрю траты по карте. Обычно не вылезаю за пределы планирования)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:38 12-03-2026

Гость (15:42:17 11-03-2026) Даже если не помню, то на следующий день смотрю траты по кар... Я про руль

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:04 11-03-2026

так он оспорит показания прибора. Смертельный предел превышен значит прибор не работает
а чтобы доказать что в его организме было 9 промиле и он жив то есть опровергнуть научные исследования целого института - нужно как минимум три таких измерения на разных приборах и в спец учреждении проводить. Поскольку этого не было то значит прибор не верно выдал показания а из этого следует отмениить извиниться и отпустить еще и за моральный ущерб ему заплатить

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:01 11-03-2026

Гость (11:45:04 11-03-2026) так он оспорит показания прибора. Смертельный предел превыше... Ну там скорее всего и в баночку заставили пописать и кровушку на анализы взяли.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:25 11-03-2026

Гость (12:09:01 11-03-2026) Ну там скорее всего и в баночку заставили пописать и кровушк... и пульс аж три раза померили, ну чтобы убедиться.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:42 11-03-2026

Гость (12:53:25 11-03-2026) и пульс аж три раза померили, ну чтобы убедиться.... И как в пульсе алкоголь найдете? Откройте страшную тайну.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:15 11-03-2026

Гость (15:40:42 11-03-2026) И как в пульсе алкоголь найдете? Откройте страшную тайну.... Элементарно Ватсон - если в три раза превышена летальная доза, то по логике пульса быть уже не должно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Метролог из полутеха

14:42:46 11-03-2026

Ошибка прибора или нарушение методики измерений. Результат должен быть аннулирован, водителю принесены извинения, виновных ДПС наказать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек

04:27:22 21-03-2026

Чтобы выйти из запоя, туда сначала нужно войти, а у нас денег нет..

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров