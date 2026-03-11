Россиянин обновил рекорд по алкоголю в крови, превысив летальную дозу в три раза

Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия

11 марта 2026, 10:35, ИА Амител

Мужчина пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Иркутске сотрудники полиции задержали водителя с крайне высоким уровнем алкоголя в организме. Показания алкотестера оказались рекордными и были зафиксированы на видеокамеру инспекторов, пишет ТАСС.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Он проигнорировал дорожный знак и врезался в иномарку, после чего попытался скрыться с места аварии. В результате столкновения пострадала женщина, управлявшая вторым автомобилем.

«Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр», — рассказала Ирина Волк.

Сам задержанный заявил сотрудникам полиции, что не помнит обстоятельств произошедшего.

Эксперты IrkutskMedia также попытались оценить возможное содержание алкоголя в крови задержанного, воспользовавшись расчетами из открытых источников. По полученным данным, показатель мог находиться в диапазоне от 8,4 до 9,9 промилле.

Для сравнения: согласно официальной информации, уровень алкоголя около 3 промилле считается тяжелым отравлением и может представлять смертельную опасность для человека. Таким образом, предполагаемая концентрация алкоголя у задержанного могла примерно втрое превышать летальную дозу.

Согласно данным из открытых источников, один из самых высоких ранее зафиксированных показателей содержания алкоголя в крови принадлежал жителю Швейцарии. Тогда концентрация спирта в крови мужчины составляла от 5,45 до 6 промилле.

