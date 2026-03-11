Низкая цена и плохие отзывы. Пять способов распознать брак или подделку на маркетплейсах
Слишком низкая цена, отсутствие реальных фото упаковки и шаблонные ответы продавца — повод насторожиться
11 марта 2026, 10:41, ИА Амител
Покупки на маркетплейсах удобны, но часто оборачиваются браком или подделками. Как распознать их до оформления заказа, "Газете.ру" рассказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.
Цена и продавец
Первый сигнал — слишком низкая цена. Если брендовая вещь стоит в два-три раза дешевле, чем на официальном сайте, это почти всегда подделка или "серый" импорт. Разница в 5–15% допустима, кратная — риск.
В карточке товара стоит обратить внимание на продавца. Наличие пометки "Оригинал" означает, что площадка проверила поставщика. Также важны рейтинг и срок работы на маркетплейсе.
Фото, отзывы и упаковка
Если в карточке только каталоговые картинки, без фото упаковки, штрихкодов и швов — это повод задуматься. У настоящего товара обычно показывают коробку, серийный номер, пломбы.
Отзывы нужно читать внимательно: искать не общую оценку, а конкретные жалобы. "Пришел без пленки", "коробка мятая", "не совпадает цвет" — тревожные сигналы. Особенно если продавец отвечает шаблонно.
Штрихкоды и серийные номера на упаковке и самом товаре должны совпадать. Если код не считывается или ведет на другой продукт — лучше вернуть.
Что делать, если пришел брак или подделка
Брак и подделка — не одно и то же, но алгоритм действий похож. Нужно сразу зафиксировать проблему на фото и видео при распаковке. Вернуть товар ненадлежащего качества можно через раздел "Возвраты" в личном кабинете.
Если продавец отказывается признавать дефект, открывается спор на площадке. В большинстве случаев маркетплейсы встают на сторону покупателя. В крайнем случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.
10:50:05 11-03-2026
Ответственность за поставку некачественного товара должен нести маркетплейс, вплоть до уголовной с национализацией оного маркетплейса и передачи его под управление ответственным ребятам с Кавказский гор.
10:58:19 11-03-2026
Правильно. А-то все на продавца на повесили. А сами рядом стоят чай пьют.
11:41:45 11-03-2026
Гость (10:50:05 11-03-2026) Ответственность за поставку некачественного товара должен не... А разве фиолетовый плейс счас не под ребятами с гор?
10:51:52 11-03-2026
Точно в озберес все и идут за дорогим оригиналом. А в магазин только погреться и поглазеть. Где цена дешевле там и берут.
10:59:07 11-03-2026
электронику с синей галочкой смотрите и отзывы читайте.
а одежду сами брак увидите и не станете выкупать, на это поди валетов в колоде хватит
11:04:57 11-03-2026
Все в Простор и Семейный Бигс!
13:23:09 11-03-2026
Даже аккаунта нет в этом поганом вб