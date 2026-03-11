Слишком низкая цена, отсутствие реальных фото упаковки и шаблонные ответы продавца — повод насторожиться

11 марта 2026, 10:41, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Покупки на маркетплейсах удобны, но часто оборачиваются браком или подделками. Как распознать их до оформления заказа, "Газете.ру" рассказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.

Цена и продавец

Первый сигнал — слишком низкая цена. Если брендовая вещь стоит в два-три раза дешевле, чем на официальном сайте, это почти всегда подделка или "серый" импорт. Разница в 5–15% допустима, кратная — риск.

В карточке товара стоит обратить внимание на продавца. Наличие пометки "Оригинал" означает, что площадка проверила поставщика. Также важны рейтинг и срок работы на маркетплейсе.

Фото, отзывы и упаковка

Если в карточке только каталоговые картинки, без фото упаковки, штрихкодов и швов — это повод задуматься. У настоящего товара обычно показывают коробку, серийный номер, пломбы.

Отзывы нужно читать внимательно: искать не общую оценку, а конкретные жалобы. "Пришел без пленки", "коробка мятая", "не совпадает цвет" — тревожные сигналы. Особенно если продавец отвечает шаблонно.

Штрихкоды и серийные номера на упаковке и самом товаре должны совпадать. Если код не считывается или ведет на другой продукт — лучше вернуть.

Что делать, если пришел брак или подделка

Брак и подделка — не одно и то же, но алгоритм действий похож. Нужно сразу зафиксировать проблему на фото и видео при распаковке. Вернуть товар ненадлежащего качества можно через раздел "Возвраты" в личном кабинете.

Если продавец отказывается признавать дефект, открывается спор на площадке. В большинстве случаев маркетплейсы встают на сторону покупателя. В крайнем случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.