Низкая цена и плохие отзывы. Пять способов распознать брак или подделку на маркетплейсах

Слишком низкая цена, отсутствие реальных фото упаковки и шаблонные ответы продавца — повод насторожиться

11 марта 2026, 10:41, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Покупки на маркетплейсах удобны, но часто оборачиваются браком или подделками. Как распознать их до оформления заказа, "Газете.ру" рассказал главный исполнительный директор inSales Алексей Бойко.

Цена и продавец

Первый сигнал — слишком низкая цена. Если брендовая вещь стоит в два-три раза дешевле, чем на официальном сайте, это почти всегда подделка или "серый" импорт. Разница в 5–15% допустима, кратная — риск.

В карточке товара стоит обратить внимание на продавца. Наличие пометки "Оригинал" означает, что площадка проверила поставщика. Также важны рейтинг и срок работы на маркетплейсе.

Фото, отзывы и упаковка

Если в карточке только каталоговые картинки, без фото упаковки, штрихкодов и швов — это повод задуматься. У настоящего товара обычно показывают коробку, серийный номер, пломбы.

Отзывы нужно читать внимательно: искать не общую оценку, а конкретные жалобы. "Пришел без пленки", "коробка мятая", "не совпадает цвет" — тревожные сигналы. Особенно если продавец отвечает шаблонно.

Штрихкоды и серийные номера на упаковке и самом товаре должны совпадать. Если код не считывается или ведет на другой продукт — лучше вернуть.

Что делать, если пришел брак или подделка

Брак и подделка — не одно и то же, но алгоритм действий похож. Нужно сразу зафиксировать проблему на фото и видео при распаковке. Вернуть товар ненадлежащего качества можно через раздел "Возвраты" в личном кабинете.

Если продавец отказывается признавать дефект, открывается спор на площадке. В большинстве случаев маркетплейсы встают на сторону покупателя. В крайнем случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

Комментарии 7

Гость

10:50:05 11-03-2026

Ответственность за поставку некачественного товара должен нести маркетплейс, вплоть до уголовной с национализацией оного маркетплейса и передачи его под управление ответственным ребятам с Кавказский гор.

Гость

10:58:19 11-03-2026

Правильно. А-то все на продавца на повесили. А сами рядом стоят чай пьют.

Гость

11:41:45 11-03-2026

Гость (10:50:05 11-03-2026) Ответственность за поставку некачественного товара должен не... А разве фиолетовый плейс счас не под ребятами с гор?

Гость

10:51:52 11-03-2026

Точно в озберес все и идут за дорогим оригиналом. А в магазин только погреться и поглазеть. Где цена дешевле там и берут.

Гость

10:59:07 11-03-2026

электронику с синей галочкой смотрите и отзывы читайте.
а одежду сами брак увидите и не станете выкупать, на это поди валетов в колоде хватит

Гость

11:04:57 11-03-2026

Все в Простор и Семейный Бигс!

Гость

13:23:09 11-03-2026

Даже аккаунта нет в этом поганом вб

