Движение всех видов транспорта ограничили на двух трассах в Алтайском крае

Проезд обещают открыть после стабилизации погодной обстановки

11 марта 2026, 10:55, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с вечера 10 марта наблюдаются метели, сильный порывистый ветер и резкое ухудшение видимости. Из-за сложных погодных условий в регионе начали вводить ограничения для транспорта. На данный момент закрыты два участка автомобильных дорог.

Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, 11 марта с 10:00 движение перекрыли на автодороге К-18 Алейск — Чарышское. Ограничение действует на участке от поворота на село Краснощеково до села Алексеевка. Проезд обещают открыть после стабилизации погодной обстановки.

Также сохраняется ограничение движения на трассе К-27 Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка. Движение закрыто на участке от села Петропавловского до села Смоленского.

Сотрудники полиции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок. По данным ведомства, наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается с 254-го 255-й километр Чуйского тракта в Косихинском районе рядом с селом Налобиха, где из-за метели значительно ухудшилась видимость.

Ранее в Калманском районе ввели режим повышенной готовности из-за промыва дамбы. Дорогу у села Александровка перекрыли, движение пустили в объезд.