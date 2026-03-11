Движение всех видов транспорта ограничили на двух трассах в Алтайском крае
Проезд обещают открыть после стабилизации погодной обстановки
11 марта 2026, 10:55, ИА Амител
В Алтайском крае с вечера 10 марта наблюдаются метели, сильный порывистый ветер и резкое ухудшение видимости. Из-за сложных погодных условий в регионе начали вводить ограничения для транспорта. На данный момент закрыты два участка автомобильных дорог.
Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, 11 марта с 10:00 движение перекрыли на автодороге К-18 Алейск — Чарышское. Ограничение действует на участке от поворота на село Краснощеково до села Алексеевка. Проезд обещают открыть после стабилизации погодной обстановки.
Также сохраняется ограничение движения на трассе К-27 Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка. Движение закрыто на участке от села Петропавловского до села Смоленского.
Сотрудники полиции призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок. По данным ведомства, наиболее сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается с 254-го 255-й километр Чуйского тракта в Косихинском районе рядом с селом Налобиха, где из-за метели значительно ухудшилась видимость.
Ранее в Калманском районе ввели режим повышенной готовности из-за промыва дамбы. Дорогу у села Александровка перекрыли, движение пустили в объезд.
11:04:21 11-03-2026
Непонятно как увязали Петропавловское и Смоленское, совсем разные дороги к ним
17:27:25 11-03-2026
Учитель (11:04:21 11-03-2026) Непонятно как увязали Петропавловское и Смоленское, совсем р... А что смущает?
14:08:24 11-03-2026
в РФ много одинаковых названий. изучай карту.
23:25:58 11-03-2026
а есть кто-то кто в такой буран прется ехать??