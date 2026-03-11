Россиянам начали бесплатно пересаживать почки по полису ОМС
За два месяца выполнили уже 419 операций, из них 27 — детям
11 марта 2026, 11:04, ИА Амител
Россиянам стали доступны бесплатные пересадки почки по полису ОМС. Об этом РИА Новости сообщил главный трансплантолог Минздрава, академик РАН Сергей Готье.
С начала 2026 года трансплантация почки включена в перечень высокотехнологичной помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в стране выполнено 709 трансплантаций органов, из них 419 — пересадка почки, в том числе 27 операций провели детям.
По словам Готье, себестоимость одной операции превышает миллион рублей, теперь все расходы берет на себя государство. Бесплатно проводятся и дополнительные обследования, лечение перед трансплантацией, пребывание в стационаре, наблюдение и лекарства после выписки.
Пациентам, как и раньше, нужно получить направление и обратиться в профильный центр. Для врачей и региональных программ это возможность развиваться, поскольку операции больше не ограничены квотами.
А совесть некоторым вороватым бывшим заместителям министров обороны пока не планируется бесплатно пересаживать? Ну если не бесплатно - пусть тогда они по 5 млрд.руб платят за пересадку. У них есть.
11:11:56 11-03-2026
есть россияне у которых и медианная зарплата под 200 тр, а есть те кто на мрот.
так что россияне россиянам - рознь
11:17:01 11-03-2026
наверное сразу после детского сада надо на очередь вставать.....
13:07:04 11-03-2026
Странная "новость" пересадка органов никогда и не была платной, в т. ч. в Алтайском крае
13:18:13 11-03-2026
Видимо это была другая бюджетная категория вне ОМС
Видимо это была другая бюджетная категория вне ОМС
13:36:09 11-03-2026
Как обычно феерическое враньё. Даже операция на почке, онкология, пришлось платить. В теории можно и не платить было,но большой шанс прибраться был,ибо сроки, специалисты и прочее.
14:48:34 11-03-2026
Гость (13:36:09 11-03-2026) Как обычно феерическое враньё. Даже операция на почке, онкол... Это ты врешь. Делают по ОМС бесплатно. Заткнись и не ври.
15:07:28 11-03-2026
Иногда полезнее промолчать, чтобы не выглядеть идиотом в глазах окружающих
Иногда полезнее промолчать, чтобы не выглядеть идиотом в глазах окружающих
17:01:35 11-03-2026
А где столько почек враз взяли?