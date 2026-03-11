Россиянам начали бесплатно пересаживать почки по полису ОМС

За два месяца выполнили уже 419 операций, из них 27 — детям

11 марта 2026, 11:04, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россиянам стали доступны бесплатные пересадки почки по полису ОМС. Об этом РИА Новости сообщил главный трансплантолог Минздрава, академик РАН Сергей Готье.

С начала 2026 года трансплантация почки включена в перечень высокотехнологичной помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в стране выполнено 709 трансплантаций органов, из них 419 — пересадка почки, в том числе 27 операций провели детям.

По словам Готье, себестоимость одной операции превышает миллион рублей, теперь все расходы берет на себя государство. Бесплатно проводятся и дополнительные обследования, лечение перед трансплантацией, пребывание в стационаре, наблюдение и лекарства после выписки.

Пациентам, как и раньше, нужно получить направление и обратиться в профильный центр. Для врачей и региональных программ это возможность развиваться, поскольку операции больше не ограничены квотами.