В мае на российских экранах появится "ужастик" с Хоакином Фениксом, комедии с Джеки Чаном и Моникой Беллуччи, а также триллер с Джерардом Батлером

03 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Хоакин Феникс в фильме "Все страхи Бо" / Фото: kinopoisk.ru

Традиционно май – время, когда хочется всё чаще выбираться на улицу и сходить куда-нибудь развлечься. Одно из таких мест – кинотеатр. В этом году май не порадует российского зрителя обилием громких релизов, однако любопытные картины всё-таки в кинотеатрах появятся. На российских экранах можно будет увидеть звёзд – Хоакина Феникса, Джеки Чана, Монику Беллуччи, Джерарда Батлера и других именитых актёров. Кроме того, свои новые фильмы выпустят именитые российские режиссёры – Виктор Шамиров и Карен Шахназаров. Будет и военный фильм к 9 мая. Amic.ru составил список главных премьер мая в официальном российском прокате.

"Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом (с 4 мая)

Картина "Все страхи Бо", пожалуй, главный фильм мая в официальном российском прокате. Это комедийный "ужастик" американского режиссёра Ари Астера ("Солнцестояние", "Реинкарнация") от студии A24, которая в прошлом году сделала хит "Всё, везде и сразу" (взял в 2023 году семь "Оскаров", в том числе за лучший фильм).

Главную роль в картине "Все страхи Бо" исполнил актёр Хоакин Феникс ("Джокер", "Гладиатор", "Мастер"). Он сыграл мужчину Бо, который боится всего на свете и не выходит из дома. Но однажды он решает съездить к матери в другой город. Начинается его приключение, которые выходит за рамки пространства и времени. Он начинает путешествовать по подсознанию и преодолевать свои страхи.

На "Кинопоиске" рейтинг у фильма 7,1 балла из 10. В Америке картина уже вышла, на IMDB она набрала почти те же 7,2 балла из 10.

"Кунг-фу жеребец" с Джеки Чаном (с 4 мая)

Любители боевых искусств и лично Джеки Чана ("Час пик", "Доспехи Бога") смогут с 4 мая посмотреть китайскую комедию "Кунг-фу жеребец". По сюжету знаменитый мастер боевых искусств разделывается с бандой коллекторов, и это попадает на видео. Боец становится популярным в Сети, однако у него появляются могущественные враги, с которыми герой Джеки Чана должен расправиться.

На "Кинопоиске" оценки у фильма нет, а на IMDB рейтинг у картины довольно высокий – 7,3 балла из 10.

Миссия "НЛО" (с 4 мая)

Любители пришельцев и НЛО в мае смогут ознакомиться со шведской фантастической лентой "Миссия НЛО". По сюжету шведские уфологи расследуют загадочные явления, к которым могут быть причастны пришельцы. К специалистам обращается местная девушка и говорит, что её отца похитили инопланетяне. Расследование приводит к неожиданным результатам. К каким именно – можно будет узнать, посетив кинотеатр.

Рейтинг у картины на "Кинопоиске" – 5,8 балла из 10, а на IMDB – 6,7 балла из 10.

"Банды Парижа" (с 4 мая)

4 мая выйдет французский боевик "Банды Парижа". Действие картины разворачивается в начале XX века. Банда "Апаши" держит в страхе весь город. В неё проникает молодая девушка Билли, которая хочет отомстить за смерть своего брата. Однако у неё появляются чувства к главарю преступной организации. У девушки возникает выбор – любовь или месть.

Рейтинга к фильма на "Кинопоиске" пока нет, его оценка на агрегаторе IMDB – 6 баллов из 10.

"Помилование" (с 4 мая)

Традиционно в России выйдет картина и к 9 мая. Это фильм "Помилование". Действие происходит летом 1942 года. Начинается битва за Сталинград.

Двадцатилетний сержант Любомир Зух решает отлучиться из своей части, чтобы проститься с любимой девушкой и вернуться обратно. Он уходит на три часа, возвращается, но парня признают дезертиром. Фильм покажет, помилуют его или нет. Главные роли в картине исполнили Александр Новиков ("Пищеблок", "Домашний арест") и Джамиля Мударисова.

Рейтинга у фильма пока на "Кинопоиске" нет.

"14+: Продолжение" (с 11 мая)

11 мая на экраны выходит продолжение подростковой мелодрамы 2015 года "14+". Она так и называется "14+: Продолжение". В сиквеле нам покажут повзрослевшего главного героя прошлой части Лешу, которому исполнилось 18 лет. Он уже расстался со своей первой возлюбленной Викой из первой части, но всё ещё вспоминает её. Однако вдруг парень встречает новую девушку Настю. Фильм покажет, как Лёша справляется с новыми проблемами, ищет себя и определяется, кого он любит на самом деле.

Актёры первой части Глеб Калюжный ("Вампиры средней полосы", "14+") и Ульяна Васькович вернулись к своим ролям. Роль новой возлюбленной Лёши исполнила Полина Гухман ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Мёрзлая земля").

Рейтинга у картины пока нет. Любители первой части и подростковых мелодрам могут сходить в кино.

"Мама мафия" с Моникой Беллуччи (с 11 мая)

11 мая в российский прокат выходит криминальная комедия "Мама мафия" совместного производства Великобритании, Италии и США. Картина привлекает в первую очередь своим актёрским составом. Главные роли здесь исполнили Моника Беллуччи ("Страсти Христовы", "Малена") и Тони Коллетт ("Достать ножи", "Аллея кошмаров").

По сюжету домохозяйка Кристин узнаёт, что итальянский дедушка оставил ей в наследство свою мафиозную империю. Под руководством советницы дедушки Бьянки она должна будет понять, как руководить бизнесом и стать настоящим мафиози.

Рейтинга на "Кинопоиске" у ленты пока нет, однако на IMDB балл у неё очень средний – 5,6 из 10.

"Убийца "Священный паук" (с 11 мая)

11 мая до российских кинотеатров, наконец, доберётся картина шведского режиссёра иранского происхождения Али Аббаси под названием "Убийца "Святой паук".

Картина основана на реальной истории начала "нулевых". Действие ленты происходит в иранском городе Мешхед. В нём семьянин Саид ставит перед собой цель очистить город от проституток и начинает убивать. Молодая журналистка пытается разобраться в происходящем.

Фильм вошёл в шорт-лист из 15 номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". На "Каннском фестивале" он получил главный приз за лучшую женскую роль.

Рейтинг картины на "Кинопоиске" – 7 баллов из 10, а на IMDB – 7,3 балла из 10.

"Меньшее зло" Виктора Шамирова (с 11 мая)

11 мая выходит драма "Меньшее зло". Это новый фильм режиссёра Виктора Шамирова ("Со мною вот что происходит", "Упражнения в прекрасном").

Фильм рассказывает о Вике и Максиме, которые состоят в затухающих отношениях. Пара пытается завести ребёнка, но Максим бесплоден. Тогда он рассказывает о своих проблемах Павлу – бывшему Вики. Павлу предлагают помочь семье и стать донором спермы для Вики. Однако после "зачатия" он должен навсегда исчезнуть. Сначала парень соглашается с этим, но потом понимает, что Вика – главная девушка в его жизни и оставить её насовсем он не может.

Главные роли в картине исполнили Алексей Розин ("Нелюбовь", "Елена"), Виктор Добронравов ("Огонь", "Стрельцов") и Полина Агуреева ("Ликвидация", "Жизнь и судьба").

Рейтинга на "Кинопоиске" у ленты пока что нет.

Кстати, 25 мая в кинотеатрах появится ещё один фильм Шамирова. Правда, на этот раз это не авторское, а вполне коммерческое кино "Непосредственно Каха. Другой фильм". Это сиквел провальной комедии 2020 года и ждать от него чего-то хорошего вряд ли стоит.

"Хитровка. Знак четырёх" Карена Шахназарова (с 18 мая)

Свой новый фильм "Хитровка. Знак четырёх" 18 мая презентует и другой именитый режиссёр – Карен Шахназаров ("Курьер", "Город Зеро").

Действие ленты происходит в 1902 году в Москве. Режиссёр Константин Станиславский в поисках вдохновения для новой пьесы решает узнать о жизни городского "дна" и обращается за помощью к журналисту Владимиру Гиляровскому, который знает трущобы не понаслышке. Вместе они идут в бандитскую Хитровку и втягиваются в загадочное расследование убийства местного жителя.

В картине снялись Константин Крючков ("Generation П", "9 рота"), Михаил Пореченков ("Поддубный", "Ликвидация"), Анфиса Черных ("Географ глобус пропил", "Майя"), Евгений Стычкин ("Нулевой пациент", "День выборов") и другие российские артисты.

"Остров иллюзий" (с 18 мая)

18 мая в России выходит и американский ужастик "Остров иллюзий" с Сарой Каннинг ("Планета обезьян: Война") и Эмили Теннант ("Я, робот", "Сверхъестественное") в главных ролях.

По сюжету девушка Мэдисон живёт социальными сетями, работает блогером и выставляет свою жизнь напоказ. Однажды она едет в Таиланд и там знакомится с девушкой, которая путешествует по миру в одиночестве. Весте они отправляются на пустынные острова, где Мэдисон узнаёт зловещую сторону своей новой подруги и окажется в центре ужасных событий.

Оценки у фильма на "Кинопоиске" пока нет, а на IMDB рейтинг у фильма высокий – 8 баллов из 10.

"Беглец" с Джерардом Батлером (с 25 мая)

В конце мая будет что посмотреть и любителям боевиков. На российские экраны выйдет фильм "Беглец" с Джерардом Батлером ("300 спартанцев", "Законопослушный гражданин") в главной роли. Снял картину режиссёр Рик Роман Во ("Падение Ангела", "Стукач").

Фильм рассказывает о сотруднике ЦРУ Тома Харрисе, который провалил свою миссию. Его личность была раскрыта, и теперь агенту нужно бежать из Афганистана. Его преследуют лучшие наёмники мира и спецназ. Харрису предстоит добраться до Кандагара и сесть там на вертолёт союзников. Чтобы это сделать, ему придётся убить множество врагов.

Рейтинга у картины пока нет ни на "Кинопоиске", ни на IMDB.

А "Стражи Галактики 3" и "Форсаж 10" в кинотеатрах не покажут?

Официально – нет. "Стражи Галактики 3" во всём мире выходят 5 мая, в России премьеры не предусмотрено. Однако в нашей стране фильм, вероятнее всего, покажут в "сером" прокате. В Барнауле "всерую" голливудские фильмы показывают в "Пионере", в "Формуле" и других кинотеатрах города.

Постеры с рекламой "Стражей Галактики" в некоторых кинотеатрах Барнаула уже висят. Обычно "серым способом" голливудские блокбастеры показывают через две недели после официального релиза. Так что "Стражей Галактики 3" вполне можно ожидать в кинотеатрах примерно к 19-20 мая.

Аналогичная ситуация и с "Форсажем 10", его рекламу в барнаульских кинотеатрах также можно увидеть перед сеансами, хотя официально в России фильм не выйдет. Так как в США боевик появится с 19 мая, на наших экранах его можно будет посмотреть, скорее всего, в начале июня.

По той же схеме, вероятнее всего, покажут и диснеевский ремейк "Русалочки", который на Западе выйдет 24 мая.

А о том, какие фильмы выходили в российских кинотеатрах в апреле, можно прочитать здесь.