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Кадыров попросил об отставке

Глава Чечни надеется, что его просьбу поддержат

06 мая 2025, 21:35, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95
Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности, передает издание "Чечня сегодня".

Журналисты спросили Кадырова о слухах о его отставке.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – сказал глава республики.

Заявление Кадырова быстро распространилось в соцсетях и СМИ. Глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что многие не поняли смысл его слов.

"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек – наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", – рассказал он.

Ранее Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Россия Рамзан Кадыров

Комментарии 5

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Гость

21:52:24 06-05-2025

Думаю уговорят остаться)
Да и Адам ещё молодой

  17 Нравится
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Гость

22:34:17 06-05-2025

Помолчим ...

  20 Нравится
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Игорь

22:48:31 06-05-2025

Хочет что бы Президент ПОПРОСИЛ его остаться...

  9 Нравится
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Гость

23:11:30 06-05-2025

Хочет сам стать президентом...

  13 Нравится
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Гость

00:23:39 07-05-2025

Как Фома Фомич из 'Села Степанчикова' Достоевского: "Ну хорошо, я остаюсь..."

  4 Нравится
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