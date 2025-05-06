Кадыров попросил об отставке
Глава Чечни надеется, что его просьбу поддержат
06 мая 2025, 21:35, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности, передает издание "Чечня сегодня".
Журналисты спросили Кадырова о слухах о его отставке.
"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – сказал глава республики.
Заявление Кадырова быстро распространилось в соцсетях и СМИ. Глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что многие не поняли смысл его слов.
"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек – наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", – рассказал он.
Ранее Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
21:52:24 06-05-2025
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Да и Адам ещё молодой
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