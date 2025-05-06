Глава Чечни надеется, что его просьбу поддержат

06 мая 2025, 21:35, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил освободить его от должности, передает издание "Чечня сегодня".

Журналисты спросили Кадырова о слухах о его отставке.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – сказал глава республики.

Заявление Кадырова быстро распространилось в соцсетях и СМИ. Глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что многие не поняли смысл его слов.

"Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек – наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", – рассказал он.

Ранее Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.