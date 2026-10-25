По словам специалиста, на ранних стадиях болезнь трудно заметить

25 октября 2026, 22:05, ИА Амител

Грозная собака / Фото из архива amic.ru

Онкозаболевание у собак сложно заметить на ранней стадии, так как его первые признаки маскируются под обычную усталость. Однако внимательный осмотр поможет вовремя распознать проблему, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Самое трудное в диагностике заболеваний собак —это, пожалуй, тот факт, что питомцы не могут прямо пожаловаться на самочувствие. Иногда человек обращает внимание только тогда, когда животному уже совсем плохо. Кроме того, ранние признаки рака часто неспецифичны и легко списываются на усталость, возраст. Но лучше перестраховаться и убедиться, что со здоровьем все в порядке, чем упустить подозрительный симптом и вернуться к нему, когда уже будет упущено драгоценное время", — сказал Голубев.

Кинолог призвал владельцев при малейшем подозрении обращаться к ветеринару, если на теле животного появляются уплотнения, которые растут в размерах, даже если они безболезненны. Голубев посоветовал регулярно проводить самостоятельный осмотр питомца. Особую настороженность должны вызвать увеличенные, плотные, но безболезненные лимфоузлы под челюстью, перед лопатками или за коленями — это классические симптомы лимфомы, самого распространенного вида рака у собак.

"Подозрительный кашель без симптомов инфекции, сопровождающийся одышкой, — тревожный сигнал и повод проверить грудную полость, чтобы исключить новообразования. Особенно должен настораживать постоянный кашель у пожилой собаки: в этом возрасте он требует более пристального внимания", — рассказал президент РКФ еще об одном возможном проявлении рака у собаки.

Среди других тревожных сигналов эксперт выделил любые изменения кожного покрова: появление пятен и родинок, изменение их цвета, текстуры или размера, а также незаживающие ранки, которые не проходят более двух недель, необъяснимая потеря веса при сохранении нормального аппетита — это может указывать на то, что организм тратит ресурсы на борьбу с опухолью, затрудненное глотание, жевание и потерю аппетита.

Хотя эти симптомы могут быть вызваны стоматологическими проблемами или воспалением, в первую очередь необходимо исключить новообразования в пасти, горле или пищеводе.