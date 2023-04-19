Когда на Алтае заработает госфонд помощи ветеранам СВО и кто там будет работать?

Координаторы возьмут на себя часть нагрузки, которая сейчас лежит на Минсоцзащиты, пояснила Наталья Оськина

19 апреля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Государственный фонд помощи ветеранам СВО и членам их семей "Защитники Отечества" начнёт работу в Алтайском крае с 1 июня 2023 года. Такую задачу перед регионом поставило правительство страны, рассказала министр соцзащиты края Наталья Оськина. По её словам, подбор и обучение кандидатов, которые будут работать с населением, уже идёт.

О том, чем будут заниматься координаторы фонда и какую помощь смогут получать члены семей военнослужащих, – в материале amic.ru.

В стадии создания

Координаторы фонда должны будут работать в каждом районе Алтайского края. Поэтому кандидатов подбирают так, чтобы они могли на месте решать любые проблемы членов семей участников СВО, объяснила министр. Сейчас все эти задачи лежат на плечах соцработников министерства.

"Безусловно, нагрузка на соцработников сейчас огромная. Но вскоре к нам должны присоединиться координаторы, которые будут обучены и устроены в госфонде "Защитники Отечества". Он уже в стадии создания, координаторов мы подбираем. Сопровождения требует каждый район. Но есть те, где помощь нужна больше всего. Например, только на одной территории Алейска загрузка сейчас очень большая", – пояснила Оськина.

Министр подчеркнула, что основные кандидаты на роль координаторов – начальники местных управлений соцзащиты и комплексных центров. В большинстве районов и муниципалитетов представлять новый госфонд будут именно они.

Также Оськина допустила, что дата запуска работы фонда "Защитники Отечества" может сдвинуться. Но такое решение могут принять только на федеральном уровне. В крае намерены, как и задумывалось, запустить работу организации с 1 июня.

Ближе к людям

По словам министра, новшество будет заключаться в том, что заявку на получение помощи можно будет оставить через специальное приложение.

"Родные ветеранов СВО смогут установить на телефон мобильное приложение, где будут подавать заявки на получение помощи. А координатор уже будет работать с этой заявкой и решать каждый вопрос индивидуально. Мы будем ещё больше на связи с нашими семьями", – рассказала Оськина.

Она отметила, что уже сейчас за каждым районом закреплён куратор от Минсоцзащиты. Такая схема работы упростила жизнь семьям мобилизованных. Больше не нужно по любому поводу обращаться в Барнаул.

"Всего к нам на горячую линию поступило более трёх тысяч звонков от мобилизованных и их семей. Это самые разные вопросы и просьбы о помощи. Но сейчас мы наблюдаем снижение количества звонков: с начала года их поступило около 300. А всё потому, что в крае созданы мобильные выездные бригады. У семей есть номер телефона их куратора, к которому можно обратиться. Дозваниваться в Барнаул больше не нужно", – объясняет глава Минсоцзащиты.

Появление госфонда сделает схему оказания помощи ещё более простой для мобилизованных и их родственников, считает Оськина.

От дров до психолога

Министр пояснила, что сейчас соцработники оказывают семьям мобилизованных помощь по самым разным направлениям. Например, зимой ведомство помогало людям решать бытовые вопросы.

"Было важно обеспечить всех нуждающихся углём и дровами. Кроме того, у некоторых были сложности с уборкой снега. Возникали вопросы и по ремонту жилья, на которые мы тоже реагировали. Случались и пожары в домах семей мобилизованных, которым мы тоже оказывали помощь", – рассказала Оськина.

Отдельно министр выделила вопросы психологической и юридической помощи, которая положена родственникам мобилизованных на бесплатной основе. Жители отдалённых районов получают консультации дистанционно. Но если необходимо, специалисты выезжают и решают проблемы на месте, отметила Оськина.

Кроме того, соцработники помогают семьям участников СВО устроить ребёнка в детский сад или обеспечить школьников бесплатным питанием.

По словам Оськиной, госфонд будет работать по тем же самым направлениям.

Кроме того, "Защитники Отечества" будут помогать нуждающимся с образованием и поиском работы, а также координировать оказание медицинской помощи и прохождение реабилитации для ветеранов СВО.