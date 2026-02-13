В ходе рейдов жителей Алтайского края штрафуют за самовыгул собак

Животные, принадлежащие таким безответственным хозяевам, чаще всего оказываются в пунктах отлова

13 февраля 2026, 10:48, ИА Амител

В Алтайском крае в 2025 году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение требований к выгулу собак, включая самовыгул. Еще свыше пятисот владельцев получили официальные предостережения от регионального управления ветеринарии. Специалисты подчеркивают, что именно животные, принадлежащие таким безответственным хозяевам, чаще всего оказываются в пунктах отлова, сообщает "Катунь 24".

Как отмечается, проблема сохраняется, несмотря на активное внедрение обязательной регистрации домашних животных. За прошедший период процедуру чипирования прошли более 16,5 тысячи собак, однако часть владельцев по-прежнему игнорируют это требование. За отсутствие чипа у питомцев было возбуждено более 140 административных дел.

Контрольные мероприятия по выявлению нарушителей проводятся на постоянной основе. В мэрии Барнаула сообщили, что с начала текущего года по результатам таких рейдов в отношении владельцев собак уже возбуждено четыре административных дела.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.