В ходе рейдов жителей Алтайского края штрафуют за самовыгул собак
Животные, принадлежащие таким безответственным хозяевам, чаще всего оказываются в пунктах отлова
13 февраля 2026, 10:48, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение требований к выгулу собак, включая самовыгул. Еще свыше пятисот владельцев получили официальные предостережения от регионального управления ветеринарии. Специалисты подчеркивают, что именно животные, принадлежащие таким безответственным хозяевам, чаще всего оказываются в пунктах отлова, сообщает "Катунь 24".
Как отмечается, проблема сохраняется, несмотря на активное внедрение обязательной регистрации домашних животных. За прошедший период процедуру чипирования прошли более 16,5 тысячи собак, однако часть владельцев по-прежнему игнорируют это требование. За отсутствие чипа у питомцев было возбуждено более 140 административных дел.
Контрольные мероприятия по выявлению нарушителей проводятся на постоянной основе. В мэрии Барнаула сообщили, что с начала текущего года по результатам таких рейдов в отношении владельцев собак уже возбуждено четыре административных дела.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.
10:55:39 13-02-2026
Рейды надо проводить два раза в день, утром и вечером, когда владельцы собакполностью загаживают территорию вокруг домов .
11:10:16 13-02-2026
Гость (10:55:39 13-02-2026) Рейды надо проводить два раза в день, утром и вечером, когда... Так штрафовать будут за собак на самовыгуле,то есть без поводка и хозяина.А если она на поводке и с хозяином ,то вам от этого будет не легче,результаты будут теми же.
12:30:26 13-02-2026
Именно!!! Вообще не вижу собак на самовыгуле, только с хозяевами. Именно они и гадят во дворах, зеленых зонах...
11:41:59 13-02-2026
сначала нужно строить территории для выгула собак, потом штрафовать. Конечно, самовыгул собак - это бескультурье хозяев, но если мы хотим жить в чистоте, нужно и для собак выделять средства, им тоже гулять надо. Нужно в каждом населенном пункте создать специальный счет, куда владельцы собак МКД (не частного сектора, где собаки на цепи сидят), должны платить ежемесячный небольшой взнос в размере примерно 300 руб. Поступления на счет должны быть в открытом доступе, снимать средства со счета можно только при накоплении суммы, необходимой для обустройства территорий для собак и кошек. Администрация поселения тоже должна вносить взнос. Но для этого нужно зарегистрировать всех собак в населенном пункте. Это реально? вопрос...
12:16:25 13-02-2026
гость (11:41:59 13-02-2026) сначала нужно строить территории для выгула собак, потом штр... Вот вообще не надо строить территории для выгула собак, своих шавок держите во дворах частных домов. Большинству людей ваши собаки даром не нужны, лают ночами и всем мешают. В подьезде три владельца собак, а 33 квартирам собаки вовсе не нужны. Поэтому эту троицу переселить в деревню и вася кот.
12:34:42 13-02-2026
А что дадут территории для выгула собак? Собака вышла из подъезда и сразу по нужде, а иногда не может дотерпеть до улицы и "ходит" в подъезде и лифте. Хозяева даже не считают нужным убирать за своей шафкой.
13:42:14 13-02-2026
Гость (12:34:42 13-02-2026) А что дадут территории для выгула собак? Собака вышла из... собаку тоже нужно воспитывать и дрессировать, чтобы она не гадила где попало, а в строго отведенном месте. А то получается, что отведенное место - вся земля вокруг, ступить некуда, чтобы не запачкать обувь. Однозначно такого быть не должно. Не должны гулять вместе люди и собаки.