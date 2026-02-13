Коммунальная авария лишила отопления ряд домов в центре Бийска

13 февраля 2026, 10:12, ИА Амител

12 февраля в центральной части Бийска произошла авария на квартальной теплосети, из-за которой без отопления остались 33 жилых дома. Повреждение зафиксировано на участке теплотрассы на улице Красноармейской.

Как сообщили в пресс-службе бийского подразделения СГК, аварийные бригады продолжают работы на квартальной сети диаметром 250 миллиметров. За прошедшую ночь специалисты завершили откачку воды с поврежденного участка, в настоящее время на месте ведутся сварочные работы.

В компании уточнили, что под отключение теплоснабжения попали 33 многоквартирных дома, расположенные на улицах Красноармейской и Советской, а также в Коммунарском и Училищном переулках.

Для устранения аварии привлечены две оперативно-ремонтные бригады. На участке раскопок задействовано оборудование мобильной автомастерской МАВР.

Руководство теплосетевого подразделения осуществляет постоянный контроль за ходом восстановительных работ и параллельно ведет мониторинг температурного режима в помещениях зданий, оказавшихся в зоне отключения отопления.