В Госдуме предложили платить супругам, состоящим не менее 50 лет в браке
Региональные льготы при этом сохранятся
13 февраля 2026, 11:02, ИА Амител
В России могут появиться федеральные выплаты для супругов, проживших в браке полвека и более. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что год назад в нижнюю палату уже вносили законопроект, предполагавший выплаты к 30-, 40-, 50-летним и другим годовщинам свадьбы — от 30 до 50 тысяч рублей. Тогда инициативу отклонили. Сейчас документ дорабатывают с учетом регионального опыта и бюджетных возможностей.
«Нужно действовать поступательно. Начать предлагаем с семей, которые находятся в браке 50 лет и дольше», — отметил Нилов.
При этом существующие региональные выплаты, например, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сохранятся. Федеральная выплата станет дополнительной мерой поддержки.
Нилов подчеркнул: речь не столько о материальной помощи, сколько о знаке уважения.
«Продолжительный брак — это не только личное счастье, но и важный социальный ориентир. Такие выплаты — реализация государственной семейной политики», — заключил депутат.
12:07:10 13-02-2026
Так надо и тем, которые 60 лет прожили вместе! А то обидно будет шестидесятилетним. %0 лет прошло, а за 60 лет не дают.
12:12:48 13-02-2026
бюджет по миру пойдет, если выплаты адекватными страданиям будут
12:46:44 13-02-2026
Могу конечно ошибаться, но вроде как изначально хотели назначать выплаты с 25 лет совместной жизни.
12:51:45 13-02-2026
А предложений нет еще чтоб жителям доживших до 200 лет выплачивать по 100 млн
13:41:45 13-02-2026
гость (12:51:45 13-02-2026) А предложений нет еще чтоб жителям доживших до 200 лет вып... ну-ка выйди из сумрака!
13:52:29 13-02-2026
Зачем? С жильём помогите после регистрации в ЗАГСе..
14:59:58 13-02-2026
Ну давайте уже принимайте. И желательно, чтобы выплаты стали ежемесячными, как пенсия.
16:56:56 13-02-2026
Снимите розовые очки - дадут вам по одному месту.Еще ничего не сбылось что эти депутаты от "народа" сфантазировали.
17:10:37 13-02-2026
Диву даёшься, перед выборной лихорадкой чего только не насулят.