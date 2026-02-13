В Госдуме предложили платить супругам, состоящим не менее 50 лет в браке

Региональные льготы при этом сохранятся

13 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Свадьба в Барнауле / Фото: amic.ru

В России могут появиться федеральные выплаты для супругов, проживших в браке полвека и более. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что год назад в нижнюю палату уже вносили законопроект, предполагавший выплаты к 30-, 40-, 50-летним и другим годовщинам свадьбы — от 30 до 50 тысяч рублей. Тогда инициативу отклонили. Сейчас документ дорабатывают с учетом регионального опыта и бюджетных возможностей.

«Нужно действовать поступательно. Начать предлагаем с семей, которые находятся в браке 50 лет и дольше», — отметил Нилов.

При этом существующие региональные выплаты, например, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сохранятся. Федеральная выплата станет дополнительной мерой поддержки.

Нилов подчеркнул: речь не столько о материальной помощи, сколько о знаке уважения.