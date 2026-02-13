В Барнауле осудили условно бизнесменов, которые "как по маслу" похитили 20 млн рублей
Они пообещали запустить инновационное производство и получили грант от Фонда содействия
13 февраля 2026, 10:36, ИА Амител
12 февраля Индустриальный районный суд Барнаула огласил приговор по уголовному делу о незаконном использовании грантовых средств, выделенных на разработку и запуск инновационного производства пищевого рапсового масла.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2019 по 2021 год бывший управляющий ООО "СибЭкспорт" действовал в сговоре с помощником представителя Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
«Компания получила 20 млн рублей в рамках государственной поддержки, однако эти средства были похищены и использованы не по целевому назначению», - говорится в сообщении.
Обвиняемые свою причастность к преступлению отрицали. Тем не менее суд пришел к выводу, что представленные доказательства подтверждают их вину. По итогам рассмотрения дела один из подсудимых признан виновным в мошенничестве, второй — в содействии совершению этого преступления.
При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил обоим фигурантам наказание в виде условного лишения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск фонда: сумма причиненного ущерба в размере 20 млн рублей подлежит взысканию с осужденных в солидарном порядке.
11:00:34 13-02-2026
Твою ж налево!! Что за государство то-такое беззубое*::%.. попробуй банку вовремя не отдай ипотечный или кредитный платёж, все кишки наизнанку вывернут, а тут 20 лямов из бюджета свистнули и норм.... Хотя что там, вон высокопоставленнные у нас миллиардами и триллионами воруют и максималка 7 лет. Сами тренд собственно и задают
11:07:15 13-02-2026
Гость (11:00:34 13-02-2026) Твою ж налево!! Что за государство то-такое беззубое*::%.. п... Зарегистрировать патент можно на этот (тренд) бренд.
13:50:28 13-02-2026
Уточните, похитили или потратили не правильно?