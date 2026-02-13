В Барнауле осудили условно бизнесменов, которые "как по маслу" похитили 20 млн рублей

Они пообещали запустить инновационное производство и получили грант от Фонда содействия

13 февраля 2026, 10:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

12 февраля Индустриальный районный суд Барнаула огласил приговор по уголовному делу о незаконном использовании грантовых средств, выделенных на разработку и запуск инновационного производства пищевого рапсового масла.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2019 по 2021 год бывший управляющий ООО "СибЭкспорт" действовал в сговоре с помощником представителя Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«Компания получила 20 млн рублей в рамках государственной поддержки, однако эти средства были похищены и использованы не по целевому назначению», - говорится в сообщении.

Обвиняемые свою причастность к преступлению отрицали. Тем не менее суд пришел к выводу, что представленные доказательства подтверждают их вину. По итогам рассмотрения дела один из подсудимых признан виновным в мошенничестве, второй — в содействии совершению этого преступления.

При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил обоим фигурантам наказание в виде условного лишения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск фонда: сумма причиненного ущерба в размере 20 млн рублей подлежит взысканию с осужденных в солидарном порядке.