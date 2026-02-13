Мамма миа! Самые яркие кадры первой недели Олимпиады-2026

Соревнования проходят сразу в нескольких регионах Италии: Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже

13 февраля 2026, 10:05, ИА Амител

Олимпиада-2026

Неделю назад в Италии торжественно открылись зимние Олимпийские игры — 2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо на две недели стали официальным центром мирового спорта, подарив нам первые сенсации, досадные поломки медалей и долгожданные выступления атлетов.

Главные итоги первой недели

Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия (семь золотых наград), за ней следуют США и хозяева турнира — Италия. Первое золото Игр завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен в скоростном спуске. Хозяева турнира также отметились золотом в первый соревновательный день, что вызвало ликование на трибунах. Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида пришла первой на дистанции 3000 метров, установив при этом новый олимпийский рекорд. Эта победа стала исторической, так как принесла итальянцам первую золотую награду за все время проведения Игр в женском конькобежном спорте прямо в день 35-летия спортсменки.

Не обошлось без досадных моментов. Победители Игр столкнулись с хрупкостью наград из-за сверхчувствительного защитного механизма крепления медалей. Они трескались при падении на пол прямо во время празднования, как это случилось у фигуристки Алисы Лью и биатлониста Юстуса Стрелова. Сами награды изготовлены из переработанного сырья итальянского монетного двора: золотые медали состоят из 500 граммов серебра 925-й пробы с напылением 6 граммов золота, серебряные — из чистого серебра, а бронзовые — из сплава меди, цинка и олова. Несмотря на экологичный подход и использование драгоценных металлов, организаторам пришлось пообещать массовую замену и ремонт поврежденных трофеев.

Как выступают россияне?

На этой Олимпиаде Россию представляют всего 13 спортсменов.

Статус и флаг. Наши атлеты выступают в индивидуальном нейтральном статусе (AIN — Individual Neutral Athletes). Они лишены национальной символики, а вместо триколора используют нейтральный белый флаг с олимпийскими кольцами.

Результаты. На данный момент медалей у нейтральных атлетов из России нет: фигурист Петр Гуменник успешно дебютировал, заняв 12-е место в короткой программе (финал 13 февраля); в санном спорте Дарья Олесик стала 13-й, показав достойный результат в последней попытке; лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, к сожалению, не смогли преодолеть барьер квалификации в спринте.



Когда смотреть дальше?

Впереди решающие старты для оставшихся участников:

13 февраля — финал в мужском одиночном фигурном катании с участием Петра Гуменника;

15–20 февраля ожидаются выступления в женском фигурном катании (Аделия Петросян) и оставшихся лыжных дисциплинах.

Ниже представлена таблица лидеров медального зачета на 12 февраля:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 7 2 4 13 2 США 4 6 2 12 3 Италия 4 2 7 13 4 Швейцария 4 1 2 7 5 Германия 3 3 2 8

