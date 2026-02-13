В Рубцовске в очередной раз сорвался тендер на отлов бездомных собак

Проблемы с поиском подрядчиков для отлова бездомных животных в Рубцовске носят хронический характер

13 февраля 2026, 09:48, ИА Амител

Отлов собак / Собаки / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Рубцовске в очередной раз не удалось провести конкурс на отлов и содержание бездомных собак. Городская администрация снова осталась без подрядчика, который взялся бы за работу с безнадзорными животными, сообщает "Банкфакс".

Как следует из данных портала госзакупок, на аукцион, объявленный 2 февраля, не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла около 1,5 млн рублей. Итоги подвели 12 февраля, после чего процедуру официально признали несостоявшейся.

Согласно условиям закупки, исполнитель должен был заниматься отловом бродячих собак, проводить их вакцинацию, стерилизацию и маркировку, а также обеспечивать дальнейшее содержание и кормление животных вплоть до 16 декабря 2026 года. Однако желающих взять на себя эти обязательства вновь не нашлось.

Проблемы с поиском подрядчиков для отлова бездомных животных в Рубцовске носят хронический характер. Подобные конкурсы срываются здесь уже не первый год, из-за чего вопрос регулирования численности бродячих собак в городе остается нерешенным.

