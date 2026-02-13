В Рубцовске в очередной раз сорвался тендер на отлов бездомных собак
Проблемы с поиском подрядчиков для отлова бездомных животных в Рубцовске носят хронический характер
13 февраля 2026, 09:48, ИА Амител
В Рубцовске в очередной раз не удалось провести конкурс на отлов и содержание бездомных собак. Городская администрация снова осталась без подрядчика, который взялся бы за работу с безнадзорными животными, сообщает "Банкфакс".
Как следует из данных портала госзакупок, на аукцион, объявленный 2 февраля, не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла около 1,5 млн рублей. Итоги подвели 12 февраля, после чего процедуру официально признали несостоявшейся.
Согласно условиям закупки, исполнитель должен был заниматься отловом бродячих собак, проводить их вакцинацию, стерилизацию и маркировку, а также обеспечивать дальнейшее содержание и кормление животных вплоть до 16 декабря 2026 года. Однако желающих взять на себя эти обязательства вновь не нашлось.
Проблемы с поиском подрядчиков для отлова бездомных животных в Рубцовске носят хронический характер. Подобные конкурсы срываются здесь уже не первый год, из-за чего вопрос регулирования численности бродячих собак в городе остается нерешенным.
Ранее в Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака.
10:01:17 13-02-2026
"исполнитель должен был заниматься отловом бродячих собак" - приемлимо
" проводить их вакцинацию, стерилизацию и маркировку, а также обеспечивать дальнейшее содержание и кормление животных вплоть до 16 декабря 2026 года" - зачем? Усыпить и дело с концом. В охотничьих угодиях бродячих собак официально отстреливают за вред который они причиняют дикой природе. В городе собаки причиняют вред людям - а собакам за это разве что попу не лижут. Бред.
10:04:39 13-02-2026
ТехЗадание упростите и пойдут заявки
Пусть или на мыло или в КНДР бочками
И НМЦ маленьное
Соберите побольше денег с чипированых
Наберут работничков по объявлению потаму и бордак в Рубчике.
10:32:52 13-02-2026
Что значит не состоялся? Прежде чем объявить тендер собираются коммерческие предложения с ценовыми предложениями. Значит цены занижены. Вот кто дал такую цену, его и обязать исполнять данную работу за предложенную цену.
10:53:58 13-02-2026
понаплодили мертворожденных законов.
не проще на средства для приютов содержать муниципальный отлов?
а так выходит,что если никто не пожелает заявиться вообще -собаки будут продолжать жрать граждан?
12:48:51 13-02-2026
Если посчитать по аналогии с Барнаулом, по 20 тыс на собачку, то нужно поймать всего 75 собак. за месяц реально бабки отбить.