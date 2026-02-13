Россиянам назвали виды автотюнинга, за которые можно получить наказание
Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяют силовым бамперам
13 февраля 2026, 09:31, ИА Амител
Владельцы автомобилей с незарегистрированными доработками рискуют не только штрафами, но и лишением водительских прав. ГИБДД жестко контролирует любые изменения конструкции, а механизм наказания за нарушения уже давно отработан и применяется на практике.
Как рассказал порталу Motor.ru автоюрист Сергей Смирнов, все доработки, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, подлежат обязательному согласованию. Речь идет о вмешательстве в тормозную систему, подвеску, рулевое управление, а также о замене оптики и других элементов. По его словам, такие изменения необходимо проверять в аккредитованных лабораториях, после чего получать заключение о безопасности и регистрировать переоборудование в установленном порядке, сообщает rg.ru.
Исключение составляют только те детали, которые сам производитель официально устанавливает на эту же модель в других комплектациях. Во всех остальных случаях любые отклонения от заводской конструкции считаются нарушением.
Особое внимание, как подчеркивает Смирнов, инспекторы уделяют силовым бамперам, занижению или завышению кузова, установке двигателей с иным объемом или мощностью, нештатным световым приборам, элементам аэродинамического обвеса и расширителям колесных арок, которые меняют габариты автомобиля. Такие доработки чаще всего становятся поводом для санкций.
Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ. В случае выявления несоответствий инспектор ДПС выписывает штраф в размере 500 рублей и выдает предписание с требованием устранить изменения и привести автомобиль в первоначальное состояние в установленный срок. Если владелец игнорирует это требование, наказание может быть значительно строже — вплоть до лишения водительских прав.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, выступает за упрощение процедуры легализации сертифицированного оборудования. При этом он настаивает на усилении контроля за нештатными системами освещения и выхлопа, которые чаще всего представляют опасность на дороге.
По его мнению, если дополнительное оборудование прошло все необходимые проверки и подходит для конкретной модели автомобиля, государству стоит предусмотреть более простой и понятный механизм его официального оформления.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг.
11:31:48 13-02-2026
