Автомобилисты обливают пешеходов на неправильной трамвайной остановке в Барнауле
Проблема сохраняется уже больше года
13 февраля 2026, 10:33, ИА Амител
Жители Барнаула продолжают жаловаться на условия ожидания транспорта на трамвайной остановке на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. По словам горожан, проблема сохраняется уже больше года и особенно остро проявляется во время паводка, дождей и таяния снега.
«Ничего не меняется уже больше года. Люди на трамвайной остановке на пересечении Красноармейского и ул. Молодежной во время паводка, дождей или таяния снега оказываются облиты водой от проезжающих машин. Переход дороги по пешеходному переходу — тоже тот еще квест с поиском сухого куска асфальта, чтобы не промочить ноги. Самое забавное, что в декабре поменяли данное ограждение на остановке, но никто не подумал, что лучше сделать его закрытым, а точнее — сплошным, чтобы люди могли стоять и не бояться промокнуть», — рассказал горожанин.
Информацией поделился читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул" Анатолий, отметив, что замена ограждения не решила основную проблему и не защитила пассажиров от воды с проезжей части.
10:43:49 13-02-2026
Да много таких мест. Мост по Сов. Армии через р. Пивоварку, несутся как угорелые, есть конечно вежливые водители но их не так много. В мокрую погоду очень трудно там пройти.
11:11:55 13-02-2026
Полностью согласна. Некоторые дороги расширили за счет трамвайных линий и остановок. Да и на переходах тоже сложно стоять сухими. Машины несутся не обращая внимания на пешеходов.
11:31:13 13-02-2026
а где госавтоинспекция? Где штрафы водителям специально обливающим грязью пешеходов? Город в принципе мог озолотиться на таких трафах. Сфотал номер прислал в полицию и ага - 5 тысяч рублей с водителя за такую езду. Можно расходы на весенний ремонт дорог покрыть
12:04:24 13-02-2026
не успеешь сфотографировать, во-первых не у всех есть телефон в руках постоянно, во-вторых быстрота момента не позволит успеть среагировать, в-третьих нет глаз на затылке (как у парня на видео). Так что хамло не дорогах рулит, но им обязательно прилетит ответочка сверху и побольнее. Так что...
12:44:18 13-02-2026
Вероятно те кто должен следить за безопастностью пешеходов сами ездят на машинах.
13:16:57 13-02-2026
Такое место есть уже много лет (не менее 10 лет) на ул.Попова 31 ост.Детская городская больница. Глубокая лужа, практически постоянно на пешеходном переходе к поликлинике и стационару .Перейти и перепрыгнуть ее нет возможности!Приходится обходить по проезжей части , и далее в газон которого нет. А после ремонта дороги ,который был два-три года назад лужа стала еще больше.