Автомобилисты обливают пешеходов на неправильной трамвайной остановке в Барнауле

Проблема сохраняется уже больше года

13 февраля 2026, 10:33, ИА Амител

Жители Барнаула продолжают жаловаться на условия ожидания транспорта на трамвайной остановке на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. По словам горожан, проблема сохраняется уже больше года и особенно остро проявляется во время паводка, дождей и таяния снега.

«Ничего не меняется уже больше года. Люди на трамвайной остановке на пересечении Красноармейского и ул. Молодежной во время паводка, дождей или таяния снега оказываются облиты водой от проезжающих машин. Переход дороги по пешеходному переходу — тоже тот еще квест с поиском сухого куска асфальта, чтобы не промочить ноги. Самое забавное, что в декабре поменяли данное ограждение на остановке, но никто не подумал, что лучше сделать его закрытым, а точнее — сплошным, чтобы люди могли стоять и не бояться промокнуть», — рассказал горожанин.

Информацией поделился читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул" Анатолий, отметив, что замена ограждения не решила основную проблему и не защитила пассажиров от воды с проезжей части.