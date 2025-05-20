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Красота и талант. Читатели amic.ru могут выбрать "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Для этого необходимо проголосовать в телеграм-боте

20 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле пройдет финал конкурса красоты и талантов "Краса и Мистер Барнаула – 2025", организованный модельным агентством Татьяны Жилиной. За титул поборются семь девушек и семь юношей.

21 мая начинается финальное голосование за "Красу" и "Мистера" краевой столицы. Чтобы принять участие, необходимо перейти в телеграм-бот и проголосовать за участника, который, по вашему мнению, достоин носить это гордое звание.

Голосовать можно до 21:00 пятницы, 23 мая. Организаторы огласят итоги на мероприятии 24 мая. Победитель в каждой категории получит сертификат в TomYumBar на семь тысяч рублей.

Барнаул конкурсы

Комментарии 6

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Гость

07:59:49 20-05-2025

Чё тут выбирать?
Мистер это я, а краса моя вон там где-то на кухне шабаркается...!

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Musik

09:43:54 20-05-2025

Гость (07:59:49 20-05-2025) Чё тут выбирать? Мистер это я, а краса моя вон там где-т... только не вздумайте фоты вылаживать - засудит вас же. как в соседней новости.

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Musik

09:27:02 20-05-2025

не могу понять откуда фото снято....
что на закате - это понятно.
с телецентра?

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Гость

10:08:28 20-05-2025

Musik (09:27:02 20-05-2025) не могу понять откуда фото снято.... что на закате - это... ага. и кто третий? Типа мистер, мисс и неопределившийся?

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Гость

10:15:10 20-05-2025

Опять эта жэсть😆

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Гость

11:41:23 20-05-2025

А мне нравится такое,это как смотреть рекламу которую снимают в деревнях, такая самобытность, треш после которой остается гамма впечатлений от ржача до испанского стыда.

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