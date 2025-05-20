Красота и талант. Читатели amic.ru могут выбрать "Красу и Мистера Барнаул – 2025"

Для этого необходимо проголосовать в телеграм-боте

20 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле пройдет финал конкурса красоты и талантов "Краса и Мистер Барнаула – 2025", организованный модельным агентством Татьяны Жилиной. За титул поборются семь девушек и семь юношей.

21 мая начинается финальное голосование за "Красу" и "Мистера" краевой столицы. Чтобы принять участие, необходимо перейти в телеграм-бот и проголосовать за участника, который, по вашему мнению, достоин носить это гордое звание.

Голосовать можно до 21:00 пятницы, 23 мая. Организаторы огласят итоги на мероприятии 24 мая. Победитель в каждой категории получит сертификат в TomYumBar на семь тысяч рублей.