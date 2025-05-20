Красота и талант. Читатели amic.ru могут выбрать "Красу и Мистера Барнаул – 2025"
Для этого необходимо проголосовать в телеграм-боте
20 мая 2025, 07:15, ИА Амител
Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Барнауле пройдет финал конкурса красоты и талантов "Краса и Мистер Барнаула – 2025", организованный модельным агентством Татьяны Жилиной. За титул поборются семь девушек и семь юношей.
21 мая начинается финальное голосование за "Красу" и "Мистера" краевой столицы. Чтобы принять участие, необходимо перейти в телеграм-бот и проголосовать за участника, который, по вашему мнению, достоин носить это гордое звание.
Голосовать можно до 21:00 пятницы, 23 мая. Организаторы огласят итоги на мероприятии 24 мая. Победитель в каждой категории получит сертификат в TomYumBar на семь тысяч рублей.
07:59:49 20-05-2025
Чё тут выбирать?
Мистер это я, а краса моя вон там где-то на кухне шабаркается...!
09:43:54 20-05-2025
Гость (07:59:49 20-05-2025) Чё тут выбирать? Мистер это я, а краса моя вон там где-т... только не вздумайте фоты вылаживать - засудит вас же. как в соседней новости.
09:27:02 20-05-2025
не могу понять откуда фото снято....
что на закате - это понятно.
с телецентра?
10:08:28 20-05-2025
Musik (09:27:02 20-05-2025) не могу понять откуда фото снято.... что на закате - это... ага. и кто третий? Типа мистер, мисс и неопределившийся?
10:15:10 20-05-2025
Опять эта жэсть😆
11:41:23 20-05-2025
А мне нравится такое,это как смотреть рекламу которую снимают в деревнях, такая самобытность, треш после которой остается гамма впечатлений от ржача до испанского стыда.