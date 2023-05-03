Кто такие социальные координаторы и как их набирают в Алтайском крае?

Социальных координаторов в регионе уже набирают

03 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Помощь ветеранам СВО / Фото: amic.ru

Уже месяц прошёл с момента основания Государственного фонда поддержки участников спецоперации, который будет помогать бойцам, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям. Для фонда уже начали набирать социальных координаторов, которые будут персонально работать с бывшими солдатами и их родственниками. Amic.ru разобрался, кто такие социальные координаторы, чем именно они занимаются и что нужно, чтобы занять эту должность.

Кто такие социальные координаторы?

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил создать Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", который будет помогать семьям погибших бойцов, ветеранам СВО и защитникам Донбасса с 2014 года. Тогда же Путин сказал, что за каждым ветераном и за каждой семьёй должен быть закреплён свой социальный координатор, который в ходе личного общения решал бы их проблемы. Президент поручил создать фонд и набрать координаторов уже в 2023 году во всех регионах России.

Официально организация появилась 3 апреля 2023 года. Именно тогда Путин подписал указ об её учреждении.

Чем занимается фонд?

Фонд оказывает психологическую и бесплатную юридическую помощь, помогает получить и восстановить документы, трудоустроиться, адаптироваться в социуме ветеранам СВО, членам семей погибших, а также тем, кто воевал в Донбассе с 2014 года.

Ещё фонд координирует предоставление им социальной, медицинской, психологической поддержки, решает вопросы санитарно-курортного решения и реабилитации, помогает в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве и в повышении квалификации. Фонд будет организовывать и помощь ветеранам на дому.

Кто набирает социальных координаторов?

За набор социальных координаторов и поддержку участников СВО в Алтайском крае отвечает региональное подразделение фонда, которое находится в Барнауле, пояснили amic.ru в региональном Минсоцзащиты.

Сколько социальных координаторов нужно краю?

Точного числа в Минсоцзащиты не назвали. Но координаторы должны быть в каждом районе региона. Далее всё зависит от количества семей участников СВО на каждой конкретной территории, пояснили в ведомстве.

Кого берут в социальные координаторы?

Требования к социальным координаторам довольно жёсткие. Это высшее или среднее профессиональное образование; опыт работы не менее пяти лет (требование не распространяется на ветеранов СВО); опыт работы от года с людьми в трудной жизненной ситуации (требование не распространяется на ветеранов СВО); общая грамотность и патриотическая гражданская позиция.

Чтобы человека допустили к работе, у него не должно быть судимости, он обязан пройти профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки "Социальный координатор", а также предварительное тестирование. Тест проверит уровень знаний и покажет, какие коммуникативные, регуляторные, интеллектуальные и эмоциональные особенности есть у кандидата и испытывает ли он скрытую агрессию.

Кроме того, кандидат на вакансию проходит психологическую диагностику уровня коммуникативной компетентности, эмоционального интеллекта, навыков стрессоустойчивости, уровня конфликтности и агрессивности. Потом идёт собеседование, где оценивается уже "ценностно-смысловая и мотивационная сфера личности", отношение к политике российских властей и к СВО.

В приоритетном порядке координаторов берут из числа участников СВО, также из членов семей ветеранов СВО и из наиболее подготовленных волонтёров, которые имеют опыт работы в социальной сфере.

Сколько получает социальный координатор?

Координатор получает до 30 тысяч рублей в месяц. При этом работает он полный день.

Как идёт набор социальных координаторов в крае?

В Минсоцзащиты Алтайского края пояснили, что набор в социальные координаторы сейчас продолжается. Кандидатов тестируют и обучают. Обучение будет проходить централизованно в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).