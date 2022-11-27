В барнаульском кинотеатре, несмотря на запрет, показывают голливудский блокбастер
Посмотреть фильм «Чёрная Пантера: Ваканда Навеки» можно до 30 ноября
27 ноября 2022, 14:21, Илья Звягинцев
Барнаульский кинотеатр «Пионер» показывает фильмы компаний, которые ушли из России. Об этом рассказали в социальных сетях кинотеатра.
Ежедневно с 23 по 30 ноября для зрителей будут запускать пять сеансов показа фильма «Чёрная Пантера: Ваканда Навеки».
«Фильм продолжает историю Ваканды без главного героя прошлой части, Т'Чаллы. Вместо него теперь — сестра Шури, которой приходится противостоять правителю подводного государства Талокан», — сказано в анонсе.
Отмечается, что «Чёрная Пантера» завершает четвёртую фазу киновселенной Marvel.
Ранее компания Disney, частью которой являются фильмы Marvel, объявила о своём уходе из России.
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