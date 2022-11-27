В барнаульском кинотеатре, несмотря на запрет, показывают голливудский блокбастер

Барнаульский кинотеатр «Пионер» показывает фильмы компаний, которые ушли из России. Об этом рассказали в социальных сетях кинотеатра.

Ежедневно с 23 по 30 ноября для зрителей будут запускать пять сеансов показа фильма «Чёрная Пантера: Ваканда Навеки».

«Фильм продолжает историю Ваканды без главного героя прошлой части, Т'Чаллы. Вместо него теперь — сестра Шури, которой приходится противостоять правителю подводного государства Талокан», — сказано в анонсе.

Отмечается, что «Чёрная Пантера» завершает четвёртую фазу киновселенной Marvel.

Ранее компания Disney, частью которой являются фильмы Marvel, объявила о своём уходе из России.