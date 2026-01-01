Такой день. Коммунальная авария в Барнауле, сбитый поездом мужчина, смертельный пожар

О главных событиях региона за 1 января

01 января 2026, 23:15, ИА Амител

Зима в Алтайском крае / Фото: из архива amic.ru

1 января 2026 года на станции Озерки-Цаплино произошло смертельное ЧП: грузовой поезд сбил 40-летнего жителя Барнаула. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина, пренебрегая правилами безопасности, шел в опасной близости вдоль железнодорожного полотна в сторону города. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В центре Барнаула, на ул. Чкалова, 163, произошло повреждение водопровода. В результате без воды остались станция скорой помощи, административное здание и пять многоквартирных домов. Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", повреждение было устранено в 19:10, водоснабжение восстановлено.

В селе Белово днем 1 января загорелся частный дом. Как сообщили в региональном МЧС, на момент прибытия первого пожарного расчета деревянное строение горело открытым огнем. На мечте ЧП пожарные обнаружили тела трех погибших – двух мужчин и женщины. В МЧС отметили, что предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.