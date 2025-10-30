Курение на балконе может обернуться для россиян штрафом
Обо всех штрафных санкциях рассказали в Госдуме
30 октября 2025, 14:25, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости о штрафах за курение на балконах многоквартирных домов. Их размер варьируется от 500 до 1500 рублей.
Колунов подчеркнул, что действующие законы запрещают курение на общих подъездных балконах. Однако, по его словам, многие жильцы не знают об этом запрете и регулярно курят на балконах, считая их "улицей", а не частью подъезда. Он уточнил, что курение на общем балконе в многоквартирном доме является нарушением закона.
Депутат также напомнил, что в настоящее время действует запрет на курение в лифтах, на лестничных клетках и в подъездах многоквартирных зданий.
Ранее врачи рассказали, что по опасности для здоровья сейчас куда более серьезную угрозу представляют вейпы. Они в два-три раза вреднее обычных сигарет.
14:27:38 30-10-2025
Придется снова начать курить в знак протеста.
14:38:12 30-10-2025
Курить вредно, но чертовски приятно )))
15:00:22 30-10-2025
Кто будет ловить, доказывать и штрафовать?
15:26:20 30-10-2025
Гость (15:00:22 30-10-2025) Кто будет ловить, доказывать и штрафовать?... По фото, искусственный интеллект, пока докурил, пришла СМС, что деньги уже сняли
15:02:03 30-10-2025
На остановках давно может курение обернуться штрафом, но ещё не одного не оштрафовали.
15:10:32 30-10-2025
Я не курящий, но всем запретам есть предел! Тогда запретите парковку авто во дворах. Они куда больше вреда своими выхлопными газами приносят! Куда больше, если даже все жильцы разом закурят.
15:10:40 30-10-2025
А в своей квартире можно разводить небольшой костёр? Ну так, в тазике, например.
15:50:26 30-10-2025
Гость (15:10:40 30-10-2025) А в своей квартире можно разводить небольшой костёр? Ну так... Конечно. Ты даже можешь поставить одно полено вертикально и сесть на него.
15:59:15 30-10-2025
Гость (15:50:26 30-10-2025) Конечно. Ты даже можешь поставить одно полено вертикально и ... А полено мое рядом лежит
15:12:12 30-10-2025
Почему вонью от одного курящего на балконе должны дышать его соседи? Я ЗА штрафы!
15:16:10 30-10-2025
Гость (15:12:12 30-10-2025) Почему вонью от одного курящего на балконе должны дышать его...
А ты не думала, что от тебя без курева просто воняет! Тебя тоже штрафовать? Я за!
15:32:44 30-10-2025
Гость (15:16:10 30-10-2025) А ты не думала, что от тебя без курева просто воняет! Т... О, думаешь, сострил? )
15:21:54 30-10-2025
Если балкон застеклен, он не является общей собственностью дома!
16:38:38 30-10-2025
Свежий воздух в квартиры поступает/затягивается через окна, балконную дверь и ещё через подъезд. Выходит квартирный воздух, через вентиляционные шахты на кухне, в ванной, туалете, на крышу дома (когда на улице теплее чем в квартире то система вентиляции работает наоборот). Можете сделать логический вывод? Где курить? - там где жили индейцы - в дикой прерии.
18:58:30 30-10-2025
введите еще штрафы для частных балконов, умоляю!! душите гадов, а то они завоняли уже всех соседей.
20:07:11 30-10-2025
Гость (18:58:30 30-10-2025) введите еще штрафы для частных балконов, умоляю!! душите гад...
В село свое на свежий воздух вернись!
21:56:35 30-10-2025
толку-то. когда соседи курят в квартире, дым просачивается через розетки, каналы для проводки на потолке, вентиляцию, форточки. ну и? они у себя дома, в своём праве. задолбаешься со всеми воевать. одни курят, другие дерутся, у третьих ночная дискотека, четвёртые весь газон раскурочили и грязь рамтащили, пятые собак выгуливают во дворе и не убирают за ними, шестые голубей с крысами прикармливают, от седьмых тараканы ползут по всему подъезду... одни мы хорошие в белых польтах. наверное