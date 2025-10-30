Курение на балконе может обернуться для россиян штрафом

Обо всех штрафных санкциях рассказали в Госдуме

30 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости о штрафах за курение на балконах многоквартирных домов. Их размер варьируется от 500 до 1500 рублей.

Колунов подчеркнул, что действующие законы запрещают курение на общих подъездных балконах. Однако, по его словам, многие жильцы не знают об этом запрете и регулярно курят на балконах, считая их "улицей", а не частью подъезда. Он уточнил, что курение на общем балконе в многоквартирном доме является нарушением закона.

Депутат также напомнил, что в настоящее время действует запрет на курение в лифтах, на лестничных клетках и в подъездах многоквартирных зданий.

Ранее врачи рассказали, что по опасности для здоровья сейчас куда более серьезную угрозу представляют вейпы. Они в два-три раза вреднее обычных сигарет.