Курение на балконе может обернуться для россиян штрафом

Обо всех штрафных санкциях рассказали в Госдуме

30 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости о штрафах за курение на балконах многоквартирных домов. Их размер варьируется от 500 до 1500 рублей.

Колунов подчеркнул, что действующие законы запрещают курение на общих подъездных балконах. Однако, по его словам, многие жильцы не знают об этом запрете и регулярно курят на балконах, считая их "улицей", а не частью подъезда. Он уточнил, что курение на общем балконе в многоквартирном доме является нарушением закона.

Депутат также напомнил, что в настоящее время действует запрет на курение в лифтах, на лестничных клетках и в подъездах многоквартирных зданий.

Ранее врачи рассказали, что по опасности для здоровья сейчас куда более серьезную угрозу представляют вейпы. Они в два-три раза вреднее обычных сигарет.

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Врачи барнаульской БСМП № 2 рассказали, как распознать инсульт

В качестве профилактики медики советуют отказаться от курения, ежедневно уделять хотя бы 30 минут физической активности и есть меньше жиров, соли и острых блюд
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

14:27:38 30-10-2025

Придется снова начать курить в знак протеста.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:38:12 30-10-2025

Курить вредно, но чертовски приятно )))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:22 30-10-2025

Кто будет ловить, доказывать и штрафовать?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:20 30-10-2025

Гость (15:00:22 30-10-2025) Кто будет ловить, доказывать и штрафовать?... По фото, искусственный интеллект, пока докурил, пришла СМС, что деньги уже сняли

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:03 30-10-2025

На остановках давно может курение обернуться штрафом, но ещё не одного не оштрафовали.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:32 30-10-2025

Я не курящий, но всем запретам есть предел! Тогда запретите парковку авто во дворах. Они куда больше вреда своими выхлопными газами приносят! Куда больше, если даже все жильцы разом закурят.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:40 30-10-2025

А в своей квартире можно разводить небольшой костёр? Ну так, в тазике, например.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:26 30-10-2025

Гость (15:10:40 30-10-2025) А в своей квартире можно разводить небольшой костёр? Ну так... Конечно. Ты даже можешь поставить одно полено вертикально и сесть на него.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:15 30-10-2025

Гость (15:50:26 30-10-2025) Конечно. Ты даже можешь поставить одно полено вертикально и ... А полено мое рядом лежит

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:12 30-10-2025

Почему вонью от одного курящего на балконе должны дышать его соседи? Я ЗА штрафы!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:10 30-10-2025

Гость (15:12:12 30-10-2025) Почему вонью от одного курящего на балконе должны дышать его...
А ты не думала, что от тебя без курева просто воняет! Тебя тоже штрафовать? Я за!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:44 30-10-2025

Гость (15:16:10 30-10-2025) А ты не думала, что от тебя без курева просто воняет! Т... О, думаешь, сострил? )

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:54 30-10-2025

Если балкон застеклен, он не является общей собственностью дома!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:38 30-10-2025

Свежий воздух в квартиры поступает/затягивается через окна, балконную дверь и ещё через подъезд. Выходит квартирный воздух, через вентиляционные шахты на кухне, в ванной, туалете, на крышу дома (когда на улице теплее чем в квартире то система вентиляции работает наоборот). Можете сделать логический вывод? Где курить? - там где жили индейцы - в дикой прерии.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:30 30-10-2025

введите еще штрафы для частных балконов, умоляю!! душите гадов, а то они завоняли уже всех соседей.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:11 30-10-2025

Гость (18:58:30 30-10-2025) введите еще штрафы для частных балконов, умоляю!! душите гад...
В село свое на свежий воздух вернись!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:35 30-10-2025

толку-то. когда соседи курят в квартире, дым просачивается через розетки, каналы для проводки на потолке, вентиляцию, форточки. ну и? они у себя дома, в своём праве. задолбаешься со всеми воевать. одни курят, другие дерутся, у третьих ночная дискотека, четвёртые весь газон раскурочили и грязь рамтащили, пятые собак выгуливают во дворе и не убирают за ними, шестые голубей с крысами прикармливают, от седьмых тараканы ползут по всему подъезду... одни мы хорошие в белых польтах. наверное

  -2 Нравится
Ответить
