Ливни, град, похолодание. О погоде в Алтайском крае 19 мая

Порывы ветра достигнут 22 м/с

19 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 мая в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура по краю составит +16...+21 градус, в предгорьях местами +10...+15 градусов. В восточных и южных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град. Ветер северный, 9–14 м/с, местами порывы до 17–22 м/с.

В Барнауле термометры покажут +16...+18 градусов. Обойдется преимущественно без осадков, лишь утром возможен небольшой дождь. Ветер подует северный, 9–14 м/с.