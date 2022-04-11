Качество воды в бутылках. Как выбрать бутилированную воду и не наткнуться на «кота в мешке»

Кто не знает о роли воды в жизни человека. Но не многие задумываются о качестве разных источников. Особенно весной, во время паводка, когда её усиленно чистят «химией». Многие люди не задумываются о качестве воды, которую каждый день пьют. При этом начинают чаще употреблять именно бутилированную воду. Но даже она не всегда бывает безопасна и полезна. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе.

Чем может быть опасна вода из-под крана?

Вода, используемая для системы водоснабжения, имеет «богатый» состав. Это железо, алюминий, соли металлов, которые она «собирает» по трубам. Это хлор, антибиотики или гормоны. Да-да, те самые, что употребляет человек при лечении от болезней и применяет в промышленности и сельском хозяйстве. Как они туда попадают, мы уже писали в материале «Качество воды: откуда в питьевой воде гормоны и антибиотики и чем они опасны».

И особенно не рекомендуется пить воду из-под крана во время весеннего половодья. Ведь тогда реки пополняются не только традиционными сточными водами, но и растаявшим снегом, который накапливал всяческие вредные выбросы из воздуха и почвы несколько месяцев. А всё потому, что чаще всего источником воды для водопровода являются поверхностные водоёмы (водохранилища, реки и озёра), отсюда и такой «багаж».

Для питья лучше употреблять воду только после дополнительной очистки. Отличный вариант — бутилированная вода. Но и её ещё нужно правильно выбрать.

На что обратить внимание при выборе бутилированной воды:

Источник воды

Если вода берётся из артезианской скважины, глубоко из-под земли (от 100 метров и более) — это, пожалуй, главный аргумент в пользу бутилированной воды. В такой горизонт загрязняющие вещества, возникающие в результате деятельности человека, вряд ли «доберутся», да и вода дополнительно очищается слоями глины, песка и известняка. От водопроводной артезианская отличается не только отсутствием химических загрязнений, но и наличием в составе природных микроэлементов, которые необходимы человеку каждый день.

Но некоторые производители (даже крупные федеральные бренды) берут воду в прямом смысле из централизованного источника, то есть того же самого водопровода. В таком случае на этикетке так и будет написано «вода из централизованного источника водоснабжения».

Конечно, это не просто вода из-под крана, а дополнительно очищенная вода из-под крана. Но так «процедить» вы могли бы её и сами (фильтры в помощь), тогда зачем же тратиться на магазинную воду.

Цена за бутылку воды

Дорого-богато — не всегда хорошо. Повторимся, даже некоторые известные федеральные бренды продают вам в магазинах всего лишь водопроводную воду после фильтров.

Но и слишком дешёвая вода может говорить о том, что производитель не тратится на её очистку и розлив. У него может не быть современного оборудования, чистых труб, тары и лаборатории, ведь только специалисты могут точно провести контроль качества и дать гарантию безопасности продукции.

Так что рекомендуем обращать внимание на воду сегмента «средний плюс» от производителей, о которых вы слышали. Если предприятие выпускает ещё и детскую воду, то это дополнительно говорит о её надежности.

Состав воды

Это тоже обязательное условие. Должны быть указаны общая минерализация, жёсткость, содержание кальция, магния, калия, хлоридов, гидрокарбонатов, сульфатов и водородный показатель, содержание микроэлементов, если они присутствуют.

Зачастую на этикетке отмечены очень широкие диапазоны, копируя нормативы из законодательных документов. Поэтому стоит обратить внимание на воду с чёткими показателями — это гарантия стабильности и защиты от подделки. Но у каждой воды есть свой уникальный состав. И чтобы его узнать ещё точнее, можно запросить информацию у производителя.

Например, при заказе большой бутылки воды на дом или офис попросите привезти вам и паспорт качества воды. Производитель, которому есть чем гордиться, обязательно всё покажет и расскажет.

Часто воду специально обогащают йодом, селеном, фтором и иными полезными элементами. На такой товар рекомендуем обратить особое внимание, но опять же — стоит ориентироваться и на ценник. Вряд ли бутылка «за три копейки» действительно будет качественно йодирована или фторирована.

Информация о производителе

И снова внимание на этикетку. Должно быть указано:

название предприятия, его юридический и фактический адрес, контактные данные;

срок годности и дата розлива;

источник, из которого добывается вода;

условия хранения до и после вскрытия упаковки;

состав;

ГОСТ или ТУ воды.

Вода — это пищевой продукт, который имеет срок годности после вскрытия, как бы удивительно это ни звучало. Длительное хранение в открытом виде может повлечь за собой появление постороннего запаха, привкуса. Так что выбирайте свежую воду.

И чётко определяйте объём, который вам нужен. Если напоить малыша, то выбирайте маленькие бутылочки. Например, по 0,33 литра, чтобы открыть и сразу выпить. Для одного человека на раз достаточно литровой бутылки или «полторашки». Но если берёте для семьи или офиса, то тут самый удобный вариант «пятилитровка» или бутылки для кулера (такая обычно идёт по 19 литров). К тому же воду вам доставят напрямую, не придётся таскать в руках из магазина.

Итак, несмотря на огромное разнообразие вариантов на полках магазинов и в доставке, выбирать воду нужно тщательно. И лучше один раз заморочиться и найти лучшего производителя, зато потом быть уверенным, что вода помогает вашему организму, а не вредит ему.

Отдавайте предпочтение артезианской воде из глубоких скважин. Выбирайте воду, имеющую сбалансированный состав, это позволит каждый день поддерживать уровень суточной потребности и избежать дефицита макроэлементов.