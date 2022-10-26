Заразный «цербер». В России выявили два новых варианта ковида с улучшенным обходом коллективного иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, сообщает РИА Новости.

«В России выявлены два новых варианта COVID-19, в том числе „цербер“. Предполагается их дальнейшее распространение», — предупредила Попова.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал «Москве 24», что новый вариант коронавируса «цербер» отличается тем, что он более заразный.

«Более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета. „Цербер“ один из таких, наверное, трёх подлиний „омикрона“, который может претендовать на приоритет в заразности. Ещё у „цербера“ улучшенный способ обхода коллективного антикоронавирусного иммунитета», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что пока непонятно, что с патогенностью «цербера», поскольку ещё нет точных данных.

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