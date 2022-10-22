Сибирский инфекционист развеял три мифа и рассказал, как сейчас болеют ковидом

Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков рассказал «КП-Новосибирск», как сейчас болеют ковидом, и развеял три главных мифа, которые ранее всерьёз обсуждали эксперты.

Например, вирусологи предполагали, что ковид станет сезонным заболеванием, чем-то вроде обычной ОРВИ, но так не случилось.

«Давайте вспомним: пики по заболеваемости были осенью в 2020-2021 годах, а потом картину испортил штамм „дельта“, это был жаркий июнь-июль. Вовсе не сезонные для ОРВИ месяцы. Вспоминаем и январь, когда к нам пришёл „омикрон“ и появилась масса заболевших в день. Поэтому — нет, ковид — это не сезонное заболевание», — подчеркнул Поздняков.

Кроме того, раньше вирусологи считали, что иммунитет защищает переболевшего человека на полгода.

«Сейчас видно, что ковид имеет свою периодичность. Она связана с тем, как давно люди массово болели и приобретали коллективный иммунитет. Проходит вспышка, все болеют, вакцинируются, и постепенно происходит затухание. Но через три месяца иммунитет снижает ответ на вирус, и происходит новый подъём. Сейчас такие циклы стали очевидны», — пояснил инфекционист.

Третий миф: постковидный синдром, который должен оставаться с переболевшим каждый раз, когда он заболевает коронавирусом. Но сейчас врачи видят, что постковидный синдром встречается реже и переносится легче.

«Новые случаи ковида садятся уже на иммунизированную почву, повторно заболевшие не так восприимчивы к последствиям. Их иммунитет быстро срабатывает на вирус и не даёт ему оказать действие в полной степени, как в первый раз», — указал Поздняков.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа.