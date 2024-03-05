Мусоровоз сбил школьника в Барнауле

Ребенку оказали медицинскую помощь

05 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Водитель мусоровоза сбил 12-летнего мальчика в Барнауле, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Происшествие случилось 4 марта в 07:35 во дворе дома № 107 по улице Малахова. Шофер двигался задним ходом и наехал на ребенка.

Пострадавшего увезли в больницу и оказали ему медпомощь, однако госпитализация не потребовалась. Полицейские проводят проверку.