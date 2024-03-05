Мусоровоз сбил школьника в Барнауле
Ребенку оказали медицинскую помощь
05 марта 2024, 10:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Водитель мусоровоза сбил 12-летнего мальчика в Барнауле, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Происшествие случилось 4 марта в 07:35 во дворе дома № 107 по улице Малахова. Шофер двигался задним ходом и наехал на ребенка.
Пострадавшего увезли в больницу и оказали ему медпомощь, однако госпитализация не потребовалась. Полицейские проводят проверку.
12:29:00 05-03-2024
Глаза и уши школьнику для красоты
13:08:52 05-03-2024
Мусоровозы наглые. он едет прям на тебя и пугает, что задавит. На маленькие машины тоже так же. Злые. Наверное их не кормят и денег не дают.
15:34:33 05-03-2024
Гость (13:08:52 05-03-2024) Мусоровозы наглые. он едет прям на тебя и пугает, что задави... Без мусоровозов ты как свинота грязью зарастешь)))) Наглый или ненаглый, а работу он важную делает. Наставят машин, проходики узкие, фиг проедешь на простой машине, а про мусоровоз вообще промолчать лучше. И видео посмотрите)) как мальчик 12 лет с ушами и глазами стоит и просто доооолго смотрит как на него едет большая машина, мозги то надо иметь в 12 лет либо крикнуть либо отойти. Хотя это водителя никак не оправдывает, но мальцу тоже хороший ремень не повредит.