Смерть с косой заметили на коронации Карла III

Фигура в чёрном плаще и капюшоне мелькнула в проходе

07 мая 2023, 08:41, ИА Амител

Фигуру, похожую на смерть с косой, заметили на церемонии коронации Карла III в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, короля Великобритании официально короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В статусе короля Карл III находился с сентября 2022 года – после смерти матери Елизаветы II.

На кадрах с церемонии видно фигуру с косой в чёрном плаще и капюшоне. В соцсетях с иронией указали, что на камеру попала смерть.