Смерть с косой заметили на коронации Карла III
Фигура в чёрном плаще и капюшоне мелькнула в проходе
07 мая 2023, 08:41, ИА Амител
Фигуру, похожую на смерть с косой, заметили на церемонии коронации Карла III в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, короля Великобритании официально короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В статусе короля Карл III находился с сентября 2022 года – после смерти матери Елизаветы II.
На кадрах с церемонии видно фигуру с косой в чёрном плаще и капюшоне. В соцсетях с иронией указали, что на камеру попала смерть.
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