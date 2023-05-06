НОВОСТИПолитика

Короля Великобритании Карла III короновали

Церемония прошла в Лондоне

06 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

6 мая короля Великобритании Карла III официально короновали, сообщает Sky News.

Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Карлу III вручили королевские регалии, а затем возложили корону святого Эдуарда Исповедника.

В честь события по стране начался артиллерийский салют. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге и с бортов кораблей Королевских военно-морских сил дадут по 21 залпу.

Напомним, Карл III стал королём Великобритании в сентябре 2022 года после смерти 96-летней матери Елизаветы II.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

01:40:20 07-05-2023

Истинный наследник царствующего дома Романовых в России. Не красиво и оскорбительно если от России никого не было.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:53:27 07-05-2023

В первую очередь он как честный человек должен продемонстрировать свою приверженность демократии и раскритиковать диктаторские режимы.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров