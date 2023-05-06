Короля Великобритании Карла III короновали

Церемония прошла в Лондоне

06 мая 2023, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

6 мая короля Великобритании Карла III официально короновали, сообщает Sky News.

Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Карлу III вручили королевские регалии, а затем возложили корону святого Эдуарда Исповедника.

В честь события по стране начался артиллерийский салют. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге и с бортов кораблей Королевских военно-морских сил дадут по 21 залпу.

Напомним, Карл III стал королём Великобритании в сентябре 2022 года после смерти 96-летней матери Елизаветы II.