Короля Великобритании Карла III короновали
Церемония прошла в Лондоне
06 мая 2023, 20:30, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
6 мая короля Великобритании Карла III официально короновали, сообщает Sky News.
Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Карлу III вручили королевские регалии, а затем возложили корону святого Эдуарда Исповедника.
В честь события по стране начался артиллерийский салют. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге и с бортов кораблей Королевских военно-морских сил дадут по 21 залпу.
Напомним, Карл III стал королём Великобритании в сентябре 2022 года после смерти 96-летней матери Елизаветы II.
01:40:20 07-05-2023
Истинный наследник царствующего дома Романовых в России. Не красиво и оскорбительно если от России никого не было.
07:53:27 07-05-2023
В первую очередь он как честный человек должен продемонстрировать свою приверженность демократии и раскритиковать диктаторские режимы.