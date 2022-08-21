В России поисковые системы начали маркировать иностранные сервисы как нарушителей закона

Российские поисковые системы начали маркировать сервисы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ, сообщает ТАСС.

Делать поисковики это начали по требованию Роскомнадзора.

В частности, соответствующую маркировку можно заметить на «Яндексе», «Рамблере» и Mail.ru.

На «Яндексе» пометка о нарушении законодательства размещена под ссылкой на ресурс. Подобным образом маркировка выглядит и в других поисковиках, проверил редактор amic.ru.

Ранее видеохостинг Rutube удалил своё приложение из всех App Store, кроме российского.