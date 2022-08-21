В России поисковые системы начали маркировать иностранные сервисы как нарушителей закона
Соответствующую пометку можно заметить на «Яндексе», «Рамблере» и Mail.ru
21 августа 2022, 12:09, Никита Черников
Российские поисковые системы начали маркировать сервисы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ, сообщает ТАСС.
Делать поисковики это начали по требованию Роскомнадзора.
В частности, соответствующую маркировку можно заметить на «Яндексе», «Рамблере» и Mail.ru.
На «Яндексе» пометка о нарушении законодательства размещена под ссылкой на ресурс. Подобным образом маркировка выглядит и в других поисковиках, проверил редактор amic.ru.
Ранее видеохостинг Rutube удалил своё приложение из всех App Store, кроме российского.
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